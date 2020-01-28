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武漢肺炎「疫苗在研發」！嬌生首席科學家曝進度：我有信心

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▲▼武漢肺炎,日本中部國際機場。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎疫情不斷在全球擴散。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）在全球的疫情不斷擴散，許多國家都出現確診案例。對此，嬌生公司（Johnson & Johnson）首席科學官27日表示，他相信公司能在未來數個月內研發對抗新型冠狀病毒的疫苗，但可能需要長達一年的時間才能將疫苗推向市場。

嬌生公司執行委員會副主席斯托菲爾斯（Paul Stoffels）受訪時指出，公司內有數十位科學家正在做準備，因此他相當有信心，能夠製造出長期、有效的產品，接下來的幾周會有初步的結果。

斯托菲爾斯提到，對於這款疫苗，公司必須要從零開始研發，但由於技術進步，應該可以減少2、3個月的研發時間。他提到，雖然新型冠狀病毒傳播速度相當快，但不必太過恐慌，「不過與此同時，我非常擔心這項病毒在全球間造成流行」，所以公司兩周前就開始研究疫苗，「我們必須做好準備。」

▼嬌生公司的斯托菲爾斯指出，目前已在研發對抗新型冠狀病毒的疫苗。（示意圖／路透）

▲▼嬌生（Johnson & Johnson）。（圖／路透）

此外，根據陸媒《新浪財經》報導，新發與再現傳染病研究所所長徐建青6年前帶領研究團隊，開始研製一款「廣譜抗病毒噴劑」，沒想到剛好碰上這波新型冠狀病毒肺炎爆發，26日已將抗病毒噴劑送往上海市，提供醫護人員使用。

徐建青指出，這款抗病毒噴劑分別設計了兩種活性成分，能夠抑制病毒複製、抑制炎症以及修復黏膜，針對流感病毒和茲卡病毒已在體外與動物模型上實驗成功，而冠狀病毒、流感病毒、茲卡病毒以及愛滋病病毒都屬於RNA病毒，「而且冠狀病毒對我們其中一個活性成分比流感病毒和茲卡病毒更敏感，因此這個噴劑對冠狀病毒可能會更加有效。」

▼徐建青帶領團隊研發抗病毒噴劑。（圖／翻攝《新浪財經》）

▲▼徐建青。（圖／翻攝《新浪財經》）

徐建青說，目前首批抗病毒噴劑已送往上海市公共衛生臨床中心的應即病房，提供一線醫護人員使用，只要早晚對著咽喉部位噴灑，仰頭張嘴吸氣，每次按壓四下，約使用0.5至1豪升，就可以有效預防新型冠狀病毒。

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▼徐建青說，只要早晚對著喉嚨按壓四下，就能有效對抗病毒。（圖／翻攝《新浪財經》）

▲▼徐建青。（圖／翻攝《新浪財經》）

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