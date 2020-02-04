　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長庚科大延2/25開學突公告「封宿」　女大生氣炸：我們住哪？

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長庚科大宿舍。（圖／翻攝臉書社團「長庚科大宿舍幹部 - Dorm.宿&宿委一家親」）

▲長庚科大學生爆料，學校下令「封宿」，要他們一天就搬走。（圖／翻攝臉書社團「長庚科大宿舍幹部 - Dorm.宿&宿委一家親」）

記者柯振中／綜合報導

因應新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）的疫情，長庚科大配合相關政策，宣布延期開學，同時要求申請寒假留宿的學生5日中午前退宿返家。而這也學生痛罵，平時要求強制住宿，現在卻要求一天內全部搬走，「學校是否也罔顧學生們的權益？」

長庚科大4日通告稱，宿舍為了避免發生群聚感染除了實習班級、已有課程開始以及境外學生，其他學生23日下午才能開始返校住宿。至於已申請寒假留宿的學生，5日中午前必須退宿、驗寢返家。

請繼續往下閱讀...

而這項消息來得突然，也讓許多學生感到不滿，打電話到學校詢問，同時在網路上發文。一名學生指出，她就讀長庚科大進修部，原本3日就要開學，許多同學都已經搬回宿舍，卻突然被校方告知「隔天就搬走」，讓她不曉得該怎麼辦。

她提到，校方平時要求強制住宿，宿舍對外地學生相當重要，被趕走後，如何在外面找尋短期租屋，讓她相當頭痛，「目前得知僅長庚科大有此決策，疫情固然令人害怕，但是這樣是否矯枉過正？學校是否也罔顧學生們的權益？」

►蔡依林「翻糖蛋糕品牌」～獨家開賣了！

▼長庚科大的公告。（圖／翻攝長庚科大官網，點圖可放大）

▲▼長庚科大的公告。（圖／翻攝長庚科大官網）

ET快訊
新北居家隔離「3人失聯」　市府動員找人
獨／發高燒就昏迷！武漢首例確診台商「金先生」說話了
陸委會不認「5日第二批台商返台」　定3處理原則
「1片8元不用去搶」！女網紅FB開放買口罩　270盒貨照曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

武漢台商1名確診...陳時中沮喪哭了　2/7起14天內曾去大陸「外籍人士禁入境」

【防疫漏洞】4千清潔護送員遭踢皮球　醫療後勤憂：恐重演SARS封院

長庚科大延2/25開學突公告「封宿」　女大生氣炸：我們住哪？

「1片8元不用去搶」網紅李伊妍fb開放買口罩　自曝270盒訂貨照片！

陳時中沮喪落淚…衛福部30分湧2.6萬人灌爆！意外洩部長小秘辛

台南成立武漢肺炎防疫小組　黃偉哲：隨時針對錯誤資訊闢謠

用花燈說社會故事！94歲燈藝師蕭在淦堅持80年「留文物給後人看很開心」

武漢包機返台1台商確診「同機246人已隔離」　陳時中：全數採檢病毒

影／陳時中2度拭淚談確診再1例　「抱歉...沒有控制好自己的情緒」

影／武漢台商專機回台！多1確診病例　指揮官陳時中「沮喪落淚」

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

李光洙.宋智孝.HAHA玩tempo遊戲　瘋狂失敗太丟人「要求重拍」...N遍！

雷雷雷／陳韻如魔化橫刀奪愛　假扮黃雨萱親李子維...網發毛:太恐怖

小便完「抖一抖」恐有性功能障礙！ 肌肉反射出狀況...近半數男性中標

好市多口罩被秒殺！50人「圍剿店員」狂嗆：快對我的question提出answer

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

武漢台商1名確診...陳時中沮喪哭了　2/7起14天內曾去大陸「外籍人士禁入境」

【防疫漏洞】4千清潔護送員遭踢皮球　醫療後勤憂：恐重演SARS封院

長庚科大延2/25開學突公告「封宿」　女大生氣炸：我們住哪？

「1片8元不用去搶」網紅李伊妍fb開放買口罩　自曝270盒訂貨照片！

陳時中沮喪落淚…衛福部30分湧2.6萬人灌爆！意外洩部長小秘辛

台南成立武漢肺炎防疫小組　黃偉哲：隨時針對錯誤資訊闢謠

用花燈說社會故事！94歲燈藝師蕭在淦堅持80年「留文物給後人看很開心」

武漢包機返台1台商確診「同機246人已隔離」　陳時中：全數採檢病毒

影／陳時中2度拭淚談確診再1例　「抱歉...沒有控制好自己的情緒」

影／武漢台商專機回台！多1確診病例　指揮官陳時中「沮喪落淚」

美股連續2天開盤大漲！30分鐘狂飆450點　特斯拉股價破900美元

光良12月去過武漢「一入境就被關切」　曝搭機狂咳：附近乘客應該嚇死

深夜變卦！第二批台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施

Gary告知結婚3年　路人看過《RM》…傻問「是不是跟宋智孝」

揪四個朋友買起來組戰隊！Nike奧運套裝超帥，Air Max 97化身五環旗幟

武漢台商1名確診...陳時中沮喪哭了　2/7起14天內曾去大陸「外籍人士禁入境」

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

陳時中落下男兒淚…PO文30分鐘2.6萬人灌爆

陳時中2度拭淚談確診再1例

「1片8元不用去搶」網紅開放買口罩

武漢返台！她曝隔離14天「防疫恐怖漏洞」

4千清潔護送員遭踢皮球　恐重演SARS封院

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

長庚科大突公告「封宿」　女大生氣炸

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

慈濟：已募集口罩幫助台灣

不用排隊！醫曝3步驟口罩復活再利用

武漢包機1台商確診「同機246人已隔離」陳時中：全數採檢病毒

台商確診...陳時中哭了　外交部下「外籍人士禁入令」

更多熱門

相關新聞

日本突增3例　全是複檢才確診

日本突增3例　全是複檢才確診

日本4日一口氣新增3名新型冠狀病毒確診病例，包括一名乘坐政府包機從湖北武漢返回日本的日籍女性。據悉，這3例個案首次接受病毒檢測時，均未檢出新型冠狀病毒，但在複檢時被檢查出確認感染新型冠狀病毒。

大陸再派2000醫護支援湖北　徵用酒店收患者

大陸再派2000醫護支援湖北　徵用酒店收患者

即／居家隔離「3人失聯」　市府動員找人

即／居家隔離「3人失聯」　市府動員找人

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

新北收容返國台人　侯友宜：扛起所有責任

新北收容返國台人　侯友宜：扛起所有責任

關鍵字：

武漢肺炎武漢肺炎中央流行疫情指揮中心長庚科大女大生新型冠狀病毒肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

即／居家隔離「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

陳時中落下男兒淚…PO文30分鐘2.6萬人灌爆

陳時中2度拭淚談確診再1例

即／基隆民宅2樓深夜氣爆　屋主明顯死亡

謝和弦爆她「接高級飯局陪有錢男人」　Keanna反擊了

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

高中以下延後開學　泌尿醫師建議做這件事…

「1片8元不用去搶」網紅開放買口罩

武漢返台！她曝隔離14天「防疫恐怖漏洞」

武漢男欺騙醫生　找親友聚餐害5人感染

更多

最夯影音

更多
「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...

「打了仍痛」無痛分娩生產全紀錄　聽隔壁哭喊她拭淚：好想媽媽...
海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

海底推土機進食啦！捲起狂暴塵土　「珍奇美人魚」儒艮的口中高速吸引

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

被救援奶貓「全身濕+狂發抖」　媽怒瞪裝傻高加索：整天舔貓！

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

宋威龍濕身浴袍殺「半裸壁咚」　宋茜反撩：想先吃麵，還是...＞／／／＜

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

恐慌買不到口罩...凌晨4點排隊　她撲空怒喊：到蘇貞昌家拿！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面