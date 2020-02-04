長庚科大延2/25開學突公告「封宿」　女大生氣炸：我們住哪？

▲長庚科大學生爆料，學校下令「封宿」，要他們一天就搬走。（圖／翻攝臉書社團「長庚科大宿舍幹部 - Dorm.宿&宿委一家親」）



記者柯振中／綜合報導

因應新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）的疫情，長庚科大配合相關政策，宣布延期開學，同時要求申請寒假留宿的學生5日中午前退宿返家。而這也學生痛罵，平時要求強制住宿，現在卻要求一天內全部搬走，「學校是否也罔顧學生們的權益？」

長庚科大4日通告稱，宿舍為了避免發生群聚感染除了實習班級、已有課程開始以及境外學生，其他學生23日下午才能開始返校住宿。至於已申請寒假留宿的學生，5日中午前必須退宿、驗寢返家。

請繼續往下閱讀...

而這項消息來得突然，也讓許多學生感到不滿，打電話到學校詢問，同時在網路上發文。一名學生指出，她就讀長庚科大進修部，原本3日就要開學，許多同學都已經搬回宿舍，卻突然被校方告知「隔天就搬走」，讓她不曉得該怎麼辦。

她提到，校方平時要求強制住宿，宿舍對外地學生相當重要，被趕走後，如何在外面找尋短期租屋，讓她相當頭痛，「目前得知僅長庚科大有此決策，疫情固然令人害怕，但是這樣是否矯枉過正？學校是否也罔顧學生們的權益？」

►蔡依林「翻糖蛋糕品牌」～獨家開賣了！

▼長庚科大的公告。（圖／翻攝長庚科大官網，點圖可放大）

