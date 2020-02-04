陸委會不認「5日第二批台商返台」　定3大原則「隔離場所有限」

▲滯留武漢台灣民眾抵達桃園機場。（圖／徐正文提供）



記者蔡紹堅／台北報導

大陸官媒《新華社》4日發文指出5日將運送第二批滯留武漢的台灣民眾返台，台北市家長會長協會總會長徐正文也透露第二批的班機將在5日下午2點起飛。對此，陸委會4日深夜強調，此事只是單方面訊息，未經雙方商討協調，且3日返台的旅客中，已有一個確診病例，政府相關部門商定後，制定三大接續處理原則，包含提升防檢疫工作的確實度；旅客名冊對岸務須與我方協商並達成一致；隔離收容場所容量有一定限度，執行下次任務前須做好充足準備等。

▼徐正文透露5日將有第二批滯留民眾返台。（圖／記者蔡紹堅攝）



陸委會表示，有關對岸陸續傳出武漢滯留民眾返台後續事宜，只是單方面的訊息，並未經雙方商討及協調，更無所謂「2月5日即要運送第二批民眾返台」之事。

陸委會指出，由於3日武漢返台旅客當中，已有一個確診病例，政府相關部門會商後，制定三大接續處理原則：

一、 有鑒於247位返台旅客中，已有一名確診病例，因此，後續的工作推動，必須提升防檢疫工作的確實度，我方將與對岸協調如何強化防檢疫作業的執行方式。

二、 首批人員運送前，我方已預先告知對方，須以於武漢短暫出差者、有慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者（如：血友病等重大傷病），或老人、小孩等抵抗力較弱者為優先，也獲對方同意；但查對昨晚旅客，上述人員多數並未在列。故接續執行的優先旅客名冊，對岸務須與我方協商並達成一致。同時，完整旅客名冊亦需於啓航前一日交給我方，俟審查入境資格無誤後再予執行。

三、 有鑒於隔離收容場所容量有一定限度，接回者須隔離14天，在執行下次任務前，須做好充足準備，以確保返台人員都能夠得到妥適的照顧。目前相關部會都在積極進行整備，務必落實完整安置與隔離工作。

陸委會表示，政府關心滯留武漢國人的安全與健康，將會在兼顧國內防疫與國人權益、國內執行能量的前提下，積極依上述原則洽商協助滯留武漢國人的返台事宜。

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▼陸委會發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）

