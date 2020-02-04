武漢台商送新北檢疫所　侯友宜回應了「會扛起所有責任」

▲侯友宜喊話市民發揮同理心，一起照顧返鄉同胞。（圖／新北市府，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

武漢台商247人深夜返台，部分送往新北市烏來檢疫所隔離，引起居民不安。新北市長侯友宜4日表示，很感謝政府用同理心的方式，把台灣同胞載送回鄉，他身為地方首長一定會配合中央指揮，也會扛起所有責任，希望新北市民不要慌張、不要亂，大家一起照顧回鄉的台灣人。

侯友宜4日在市府應變中心召開第八次應變會議，針對口罩實名制、首批台商從武漢返台等相關措施進行討論。席間，各局處反映口罩、酒精等物資不足，烏來區長周守信則對「烏來檢疫所」一名大表不滿。

周守信指出，「烏來檢疫所」在新店山區，不在烏來，尤其烏來是觀光發展區域，市府跟媒體應該搞清楚再發布訊息，否則無形中引起居民騷動，可能影響遊客意願。不過，侯友宜會後接受媒體聯訪時未多作回應。

侯友宜表示，非常感謝政府用同理心，將滯留在武漢的台商平安送回台灣，他身為地方首長，會全力配合中央統一指揮，上下一心一起抗疫，所以無論後送、就醫、收容安置，只要在中央指揮底下，他都會扛起責任作好萬全準備，希望新北市民不要慌張、不要亂，他們有一套完整做法，「大家同理心，讓台灣同胞回到故鄉，我們好好照顧他們。」

侯友宜指出，台灣衛生醫療經過SARS等疫情考驗，每次都能順利面對、度過難關，如今面對武漢肺炎，新北市已經提早準備跟應變，也不斷演練、測試，其實已經做得很到位，希望大家一起面對、共度難關，一起共體時艱，互相包容關心，好好珍惜這些返台的同胞，一起努力照顧，這是我們的責任。

至於6日上路的實名制買口罩政策，侯友宜表示，民眾可持健保卡到全市1,169個藥局購買，而平溪、坪林、貢寮、烏來無健保特約藥局，當地民眾可至衛生所購得口罩，衛生所的營業時間也會彈性調整、延長，讓每位市民都能買到。