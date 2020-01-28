車主崩潰掏「220張鈔票」繳費　他站後面看傻！網破盲點精算：便宜啦

▲ 車主領「220張鈔票」繳費！（圖／翻攝爆怨公社）



網搜小組／劉維榛報導

鬧區寸土寸金，若想要停車，金額可就貴桑桑！一名男網友驚呼，某日要繳停車費，赫見前方的車主要繳2萬多元，爆笑的是，對方錢不夠，還特地去領220張的百鈔慢慢繳費，讓他驚呆了。

一名男網友在臉書《爆怨公社》透露，日前準備離開停車場，走到繳費機一看，下巴整個掉下來，「我要爆怨上一台車出場費讓我好傻眼」，金額竟高達2萬2170元！

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畫面可見，這一台黑色轎車是2019年10月9日晚上10點多進場，車主一直到12月22日的下午2點多才現身繳費。原PO站在後方瞪大眼直呼，「車主身上錢帶不夠，還跑去領220張100的！」

照片曝光後，掀起5千名網友朝聖，紛紛笑虧「停兩個多月車還發的動，真的是神車呀」、「室內私人停車場停這麼久，真是好野人」、「其實可以直接去管理室繳錢就好！」、「22k薪水都不夠付」、「原來有錢人生活，是買車拿來放停車場的」、「我家這邊（台中北屯）停車位一個月1000，人家停2個月，我可以停22個月」、「這是給停車場業主年終獎金」、「可以打去給停車場業者，一次繳清可議價」、「比租房子放一台車還貴」、「我真的收過三萬多的，那位客人也是停超久」。

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▲網破盲點精算：便宜啦！（圖／翻攝爆怨公社）



不少網友實際精算一番，「74天，22170元/74天，差不多300/天，300/24hr=12塊多，感覺還好，但還是月租便宜」，還有人一句突破盲點，「因為積少成多才有這樣的感覺，就像你每一小時在撲滿存入12元，73天後你會有21024元存款」。

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