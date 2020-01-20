影／停車場門口卡關！女駕駛：幹嘛逼我移車？欺負女人嗎？　下秒6車全讓開

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享開車要出停車場，遠遠就看到前方一名女駕駛似乎「卡關」，她和對方溝通卻被說，「你們這些人幹嘛一直逼我移車...欺負我一個女人嗎？」原PO傻眼直呼，先付費再離場是常識，「連同我後面6輛車全部倒車並靠單邊，讓她一路退到繳費台。」

▲原PO對女駕駛說，「麻煩妳先把車移到旁邊再去繳費吧，妳要大家都等妳繳費嗎？」（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

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當事人近日在「爆怨公社」臉書社團說，她當時先在遠處停下來，結果就看到女駕駛熄火下車，走到她車邊敲車窗。她還原和對方及其他人的對話：

女駕駛：妳知道要去哪繳錢嗎？

原PO：黃色那個就是收費台，麻煩妳先把車移到旁邊再去繳費吧，妳要大家都等妳繳費嗎？

女駕駛：我怎麼知道要繳費？又沒有單據或停車幣。

原PO：現在都是車牌辨識系統了，請妳先把車移開再去繳費。

女駕駛：我停那裡就好啦。

原PO：那是出口，大家都要出去，請妳移開。

女駕駛：那我要移去哪？

原PO：妳可以移旁邊一點停啊，讓其他車輛可以過去啊，我都停這麼遠給妳有後退的空間了。

女駕駛：我不大會倒車，不用這麼麻煩，我去繳錢。

後面車主下車到旁邊說：妳車先移開吧，妳是沒看到後面一堆人要出去嗎？

女駕駛：我停那裡停好好的啊，你們這些人幹嘛一直逼我移車，欺負我一個女人嗎？

原PO：小姐，妳停的是出口，麻煩妳退到旁邊，這是常識不是逼…

女駕駛：那你們都倒車啊，我才能移。

原PO：我已經停很遠，妳可以倒退旁邊暫停沒問題的。

路人：嘿啊，妳去開，我幫妳看。

▼原PO表示，女駕駛後來不甘願上車移車，直直倒車完全沒聽指揮。（示意圖／CFP）

原PO說，女駕駛不甘願上車移車，直直倒車完全沒聽指揮，也沒打算轉方向盤，「連同我後面6輛車全部倒車並靠單邊，讓她一路退到繳費台。」

對此，有網友認為，「基本上她已經開到出口了，大家應該等她去繳費然後先讓她出去的，倒車很危險的。」原PO回，「每個停車場都有繳費多久以後需離場，且我停離她至少2台車距離，加上有位大哥要幫她指揮，試問為何大家都要等她？後續若衍生的費用誰要負責。再者，本就該使用者付費，先付費再離場是常識。」

其他人留言，「天啊 ，怎麼可以那麼理所當然 」、「真的一堆人直接停在出口處，我都會想，不是都會提示繳費再離場了嗎。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！