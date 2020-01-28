鄰車停太近開不了門　他抓狂拿鑰匙刮花烤漆！賠錢還要面對刑責

▲鄰車停太近，秒怒刮花對方鈑金，涉犯故意毀損罪 。（示意圖非事發停車場／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子日前將車停在新北市一處賣場，取車時發現隔壁一輛自小客車停放位置距離他太近，讓他無法正常進入駕駛座，瞬間抓狂，竟拿出車鑰匙朝對方車體右側及尾門「下毒手」，被害車主事後發現報警，警方調閱賣場監視器揪出這名刮車男子，依毀損罪送辦。



據了解，43歲的王男1月初開車到新北市一家大賣場地下室停放，購物後返回取車時，發現左側一輛自小客車把車停放緊貼他的車，地上明明畫著一格一格的汽車停車格，但對方不知是否停車技術太差，還是刻意要讓自己能順利下車，自小客就這樣緊靠著王男的車。

王男無法順利進入駕駛座，加上又趕時間，頓時情緒崩潰，拿出自己的車鑰匙朝對方的車門大力刮下去，造成烤漆脫落，刮完洩憤後他從副駕駛座爬進車內駕車離開。



康姓車主發現愛車遭毀損後立刻報警，也調出賣場監視器，發現刮車兇手就是停在隔壁的車主，於是提出毀損罪告訴。事後估價烤漆費用至少要2萬多元，警方循線通知涉案的王姓男子到案，他對於自己魯莽的行為感到抱歉，儘管他誤以為這種行為只牽涉民事賠償，但警方告知故意毀損罪是刑事責任，這才讓他恍然大悟，最後仍被依刑法毀損罪送辦。

腦公！你不可以賴帳喔

