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賓士哥蘇花改「整路霧燈伺候」　老鳥車主神調侃...9千網笑推爆：厲害了

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▲賓士哥蘇花改「整路霧燈伺候」　老鳥車主神調侃...9千網笑推爆：厲害。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲這位駕駛開到後霧燈啦。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／周亭瑋報導

一名網友大年初一時，塞在蘇花改隧道中，面對壅塞狀況已十分無奈，怎料前車後霧燈竟全程「開好開滿」，刺眼到不行，同樣身為賓士車主，他不免大開嘲諷，勸對方多翻翻車主手冊，「對你有益無害。」

這名男網友25日塞在蘇花改隧道時，碰上三寶出招，忍不住上「爆怨公社」訴苦，他幽默地說，「首先恭喜這位車主買到人生第一部C300，而身為賓士資深車主的老頭我，要給你一個小小的提醒。」

請繼續往下閱讀...

他耐心解說，大燈開關拉起第一段是「前霧燈」，當拉到第二段時，「後霧燈」也會很刺眼的亮起，若不知道是否多拉了一段，儀錶上會出現後霧燈啟動燈號。

男網友直言，「開車的時候多關心一下儀錶燈號，對你來說真的不是壞事，如果這是你人生第一部賓士車，儀錶跟開關操作不熟悉，放假的時候多翻翻車主手冊，對你有益無害。」

由於當天蘇花改大塞車，男網友又一直被霧燈刺眼，忍無可忍才po上網，不過他強調，「這張照片是副駕駛座乘客用手機拍的，不是我邊開車邊用手機。還有我懶得檢舉你，所以你不會有罰單，但下一個被你刺眼的後車車主，就不見得有這好脾氣了。」

po文一出，讓廣大駕駛深有所感，不禁直呼「後霧燈這個功能真的很無言，尤其下點雨或晚上，你開在他後面，眼睛超容易疲乏」、「樓主厲害我喜歡」、「但是我會幫你檢舉啊」、「可能霧煞煞」、「遠燈回敬伺候」、「有的人連自己開遠燈也不知道」。

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