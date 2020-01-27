馬偕跟進拒探病防武漢肺炎「陪病者最多2名」　全台5醫院宣告門禁管制

▲台北馬偕醫院宣告最新門禁管制。（圖／ETtoday資料照）



記者陳涵茵／綜合報導

因應2019新型新型冠狀病毒疫情，全台醫院加強防疫，繼25日起北市聯醫、高雄長庚醫院宣告進行全院門禁管制，馬偕紀念醫院也於今（27日）宣告門禁管措施，陪病家屬以2人為限，全面控管防疫。

馬偕紀念醫院張貼公告，進出醫院請務必配戴口罩、陪病家屬以2人為限，並請病人及家屬婉謝親友探訪。全台多間大醫院皆陸續宣告門禁管制防疫，其中陪病家屬最多2人限制包括，台北榮民總醫院、北市聯合醫院、高雄長庚醫院等，且皆要求進出院區需配戴口罩及量測體溫無發燒者才能進入。

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▲各大醫院急診室加強防疫。（圖／ETtoday資料照）



台大醫院則發出公告，所有進入醫院者均需配戴口罩；體溫高於37.5度有就醫需求民眾，一律配戴口罩並從急診入口就醫；台南成大醫院也公告，即日起執行全院門禁管制，謝絕所有探病訪客，住院大樓入口設體溫量測站，陪病者需出示陪伴證，並戴口罩及測量體溫（陪伴者若發燒則須換人），確定無發燒症狀，才可進入醫院。

返國民眾入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員；返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。其他「嚴重特殊傳染性肺炎」相關資訊，可參閱疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw)。