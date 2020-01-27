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武漢肺炎累計確診2744例　陸衛健委點名「農村防疫薄弱」

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記者曾俊豪／綜合報導

國家衛生健康委員會今（27日）上午就新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作舉行新聞發佈會，與會官員指出，截至1月26日24時，衛健委共收到30個省（區、市）累計報告確診病例2744例，現有重症病例461例，累計死亡病例80例，將重點追蹤來自疫情發生地區武漢市的人員，進行居家醫學觀察14天，監測其健康狀況。

▲▼武漢肺炎,醫護人員。（圖／路透社,武漢中心醫院）

▲武漢累計累計確診病例2744例。（圖／武漢中心醫院）

衛健委指出，為加強疫情社區防控工作，將進行流動人員管控追蹤、加強密切接觸者管理、做實環境整治、健康教育到每一個人。落實社區防控策略和措施應當堅持因地制宜，分類施策；全面動員，群防群控；精細管理，不留死角等三個原則。

▲▼武漢內部曝光！實拍「封城後24小時」末日般空城 當地人吐心聲。（圖／翻攝林晨同學YouTube）

▲武漢封城後，街上空蕩蕩如世界末日。（圖／翻攝林晨同學YouTube）

不過，武漢肺炎爆發期間，正值大陸春運，如何落實社區防疫，衛健委疾控局一級巡視員賀青華指出，現在中國處於傳統佳節之際，春節前大批人員從城市返鄉，春節之間也有走親訪友，加上之前的農村人群沒有抗擊非典的經驗，因為非典主要在城市之間，防範意識比較低，所以成為眼下防疫戰的薄弱環節。

他提到，要補足農村防疫的環節，必須動員群眾，將社區群眾發動起來。他坦言，「現在的確還有一些地方行動不迅速，還有一些地方行動不是太果斷。」

根據衛健委統計，截至1月26日24時，共收到30個省（區、市）累計報告確診病例2744例，現有重症病例461例，累計死亡病例80例，累計治癒出院51例，現有疑似病例5794例。目前累計追蹤到密切接觸者32799人，當日解除醫學觀察583人，現有30453人正在接受醫學觀察。

 
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