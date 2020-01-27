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警察超時工作身兼多職　馬國警政總長心疼：政治人物浪費警力

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▲▼馬來西亞首相馬哈地（Tun Dr Mahathir）。（圖／達志影像／美聯社）▲馬來西亞首相馬哈地（Tun Dr Mahathir）。（圖／翻攝自Facebook／TunDrMahathir）

記者楊庭蒝／綜合報導

馬來西亞在近1年紛亂不斷，歷經2018年首次的政黨輪替之後，原以為會是一個新的開始，事實卻不是如此，執政者忽視競選承諾，再加上內部的政治鬥爭，讓國家出現許多問題。全國警察總長丹斯里阿都哈密就在6日表示，希望政治人物勿再製造課題和衝突，浪費警力資源。

由第4任首相馬哈地所領導的反對聯盟希望聯盟，在國會下議院222個席位中贏得113席，執政 61 年的國民陣線遭遇前所未有的挫敗，讓馬來西亞正式迎來第1次政黨輪替。

就在政黨輪替之後，政治人物為了達到政治目的，時常出現煽動和毀謗的行為，來詆毀敵對陣營的勢力，而助些行為所製造的社會問題，常常需要花費警力來解決，讓警察難以執行原有的警務。雖然丹斯里阿都哈密曾要求政府要增加警力，卻沒有被批准。

丹斯里阿都哈密表示，在執掌警隊時發現有警隊人手不足的情形，且時常必須跨部門合作才能解決問題，常常身兼多職，導致警員無法獲得充足的休息時間，有些甚至必須超時工作，駐守在警局內以應付任何突發事件。

他也表示，警隊目前持著開放心態，與其他機構合作，像是移民局、關稅局或非政府組織等，以維持社會治安，在合作期間會嚴密監督，以確保對方不會濫用合作機會，從中進行一些違法勾當，並要求警隊今年繼續重視廉政，朝向透明化、公平與公正，塑造良好形象，恢復民眾對警方信心。

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