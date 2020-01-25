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飛杭州航班「2人發燒」全機隔離！傳拒百名武漢人入境　新加坡回應了

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▲因應武漢肺炎，北京機場許多旅客戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲除了台灣之外，日本、南韓、澳洲、新加坡、泰國、法國、美國、越南都陸續出現確診病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

武漢肺炎蔓延全球，英國醫護人員正試圖追蹤這幾周以來自武漢飛往英國的2000人。此外，一架自新加坡飛抵杭州的酷航編號TR188客機24日晚間有2名乘客發燒，一下機隨即送醫，武漢乘客在機場飯店就地隔離，其餘乘客則是集中一處進行醫學觀察。如今更傳出新加坡拒絕超過100名武漢旅客入境的消息，目前有關單位已發文澄清絕無此事。

綜合新加坡海峽時報、聯合早報報導，該架酷航航班24日晚間10時許降落在杭州蕭山機場，機上載有335名乘客，其中116人是武漢人，但因有2名武漢乘客出現發燒症狀，機場啟動嚴格控管機制，2人下機後直接送往蕭山區第一人民醫院，其餘武漢乘客在機場飯店就地隔離，剩餘219人則是在杭州市委黨校集中醫學觀察。

根據酷航稍早回應，當時班機降落在杭州後，所有乘客都必須接受進一步檢查，所有人包含機組員都接受隔離直到最新結果出爐為止，班機則會在消毒後飛返新加坡；其中，有一名乘客必須接受血液檢測。

談及網路傳聞，酷航則說，因為湖北省所有公共交通運輸皆暫時停止營運，公司全數取消1月23日至2月2日自新加坡飛往武漢的航班，已經買好機票的乘客有3種選擇，分別是稍晚再前往武漢、轉乘至中國境內其他地方或辦理全額退款。在編號TR188航班的旅客當中，原有110人計畫飛往武漢，事後選擇改飛杭州。

因此，原定24日晚間11時15分自杭州起飛的班機直到25日上午5時30分才起飛。酷航發言人表示，在延誤期間，乘客可享有小點心，且酷航所有航班都備有消毒用品、手部清潔劑及口罩可供乘客及機組人員使用。

消息一出，網路上開始流傳新加坡拒絕上百名武漢乘客入境的說法。對此，新加坡移民與關卡局（Immigration and Checkpoints Authority，ICA）稍早透過臉書發文表示，這則消息不屬實，切勿繼續傳播沒有根據的謠言。

新加坡現已有3個確診病例，首例於23日證實，接著24日又出現2例確診，建議所有在中國的新加坡人進行註冊相關程序，以便獲得最新消息與領事協助。新加坡外交當局今（25）透過聲明表示，目前在武漢的新加坡人共計35人，全員的健康狀況佳，且國人應該要定期打開衛生部官網查看最新資訊。

另據英國天空新聞取得的消息，目前醫護單位正在鎖定追蹤過去幾周自武漢飛往英國的2000人，以便確認這群人的健康狀況，且屆時將提供相關指導。此外，政府首席醫療官惠帝（Chris Whitty）教授透露，倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）現正籌備成立新的公共衛生中心。

英國先前針對14名疑似病例進行檢測，根據惠帝的最新說法，14人的檢測結果全數呈現陰性，英國境內現階段並沒有出現確診個案，現階段對公眾的風險較低，但暗示未來很有可能會出現確診個案。根據稍早消息，英國內政部、外交部、交通、教育等部長全被召集至內閣辦公室進行簡報，但首相強生（Boris Johnson）並未出席。

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15：33 更新

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