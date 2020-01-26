2歲嬰疑患武漢肺炎…父母帶兒逃離醫院　大馬警機場攔下

▲警方在馬來西亞機場攔下3人，圖為吉隆坡國際機場。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

武漢肺炎在各國出現零星疫情，馬來西亞目前已出現4起確診病例，而根據當地媒體報導，來自中國武漢的一對父母，日前因2歲大的孩子發燒，帶他到醫院急診，結果醫生判定出現武漢肺炎症狀，必須隔離治療後，這對父母居然帶著孩子逃離醫院，醫生也立刻通報，所幸最後在登機口前將3人攔下，目前已送往醫院隔離。

根據《星洲日報》與《當今大馬》報導，一對來自武漢的父母24日帶著2歲大的女嬰，到新山中央醫院就醫，並向醫生表示女嬰有發燒症狀，豈料這對父母竟在醫生判定，女嬰出現武漢肺炎病徵，必須隔離接受治療後，以必須搭機返國為由，迅速逃離醫院，而醫生也立刻向衛生局通報，並報警求援。

柔州總警長卡瑪魯丁（Kam​​arudin Md Din）表示，當局已在25日晚間9時20分左右，於士乃國際機場（Senai International Airport）將三人逮捕，並送往醫院隔離，「當時這對父母已經買好機票，準備飛往廣州，所幸立刻遭到扣押。」

目前馬來西亞4起確診病例都是中國籍，其中3人為親屬關係，均來自武漢，中國駐馬大使館也呼籲，公民須配合馬來西亞防疫措施。

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