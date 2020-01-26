門前被撒冥紙！台中男「武漢返台」趴趴走引恐慌…他委屈：很注意防疫，我也怕死

記者白珈陽／台中報導

台中市李姓台商於24日自武漢返台，回國後卻沒有自主隔離還與親友至百貨逛街、運動公園打球，引起市民恐慌，而李男住家更遭不知名民眾撒冥紙。對此，李男26日下午出面回應，他說，回台前每天都有量體溫，到機場也都是戴著口罩，回台後也是天天量體溫，都沒有發燒，在武漢時也幾乎不會出門，「我也會怕死」。台中市衛生局找到李男後，初步認定他沒有發燒或呼吸道症狀，目前已交由區公所每日健康追蹤關懷14天。

▲李姓台商自武漢返台，未進行自主隔離還與親友外出遊玩，遭不知名民眾往住家撒冥紙。（圖／記者白珈陽翻攝）

李姓台商的爸爸因兒子終於從疫區歸國，開心地在臉書打卡、上傳一家人吃年夜飯、出遊的照片，遭網友發現，將其訊息PO上臉書《爆廢公社》，引起眾多網友撻伐。

▲▼李姓台商的爸爸因兒子終於從疫區歸國，開心地在臉書打卡、上傳一家人吃年夜飯、出遊的照片，遭網友發現，將其訊息PO上臉書《爆廢公社》，引起眾多網友撻伐。（圖／翻攝臉書）

媒體26日前往李男家中，發現李男家門前竟遭人撒了2、30張的冥紙，據悉，附近住戶透漏，是有人刻意撒冥紙的，但動機為何不得而知。

李男向媒體表示，這次回台前，每天都會量體溫，到機場前也都戴上口罩，直到返家的48小時內都沒有將口罩脫下，回台後的這三天體溫分別是36.5度，36.5度、36.4度，沒有發燒，而且回台後並沒有馬上返家，是先到洗衣店將身上衣物脫了清洗，換上新衣物後才回家。

他說，他在武漢的工作地點開車至市中心須一個多小時，而且他下班後都不出門，比較宅，而大陸有許多外送食物的服務，他也不須出門用餐。他強調，自己很注意防疫處理，在武漢時，人多的地方根本不敢去，尤其是醫院，「我也會怕死啊！」。

▲李男強調，自己很注意防疫處理，在武漢時，人多的地方根本不敢去，尤其是醫院，「我也會怕死啊！」。

台中市政府表示，目前已指派衛生局和民政局等相關局處組成跨局處訪視小組，主動接觸個案，經查該個案無呼吸道感染及臨床症狀，衛生局並告知個案與家庭成員需居家自主隔離14天，外出也需要主動通報，民政局也已列案追蹤管理，且會每天主動關心。

衛生局強調，防疫期間，如果個案未依照規定，將違反「傳染病防治法」第58條規定，依同法第69條處新台幣1萬至15萬元罰鍰，得連續處罰，並可依照傳染病防治法進行強制隔離。

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