好消息！武漢協和醫院11醫護「病毒核酸轉陰性」　臨床症狀得到控制

▲《新華社》報導11名感染武漢肺炎醫護人員，經過救治病毒核酸轉陰性。（圖／路透社,武漢中心醫院）



記者林彥臣／綜合報導

武漢肺炎疫情傳出好消息，根據大陸官媒《新華社》報導，華中科技大學同濟醫學院協和醫院的11名染病醫護人員，經過治療後，初步檢測結果顯示，新型冠狀病毒（武漢肺炎）核酸檢測已轉為陰性，臨床症狀得到控制。

《中國新聞週刊》1月25日刊發了《還原「超級傳播者」傳染路徑 武漢醫生：疫情剛開始「整個不讓說」》的文章，披露14名武漢協和醫院醫護人員被感染的詳情。如今傳出好消息，已經有11名染病醫護病毒核酸檢測已轉為陰性。

大陸市場監管總局、農業農村部、國家林草局三個單位也聯合發布關於禁止野生動物交易的公告，發布之日起至全國疫情解除期間，禁止野生動物交易活動。

具體內容包括，各地飼養繁育野生動物場所實施隔離，嚴禁野生動物對外擴散和轉運販賣，各地農（集）貿市場、超市、餐飲單位、電商平台等經營場所，嚴禁任何形式的野生動物交易活動。

社會各界發現違法違規交易野生動物的，可通過12315 熱線或平台舉報，各地各相關部門要加強檢查，發現有違反本公告規定的，要依法依規嚴肅查處，對經營者、經營場所分別予以停業整頓、查封，涉嫌犯罪的，移送公安機關。

公告中也呼籲，消費者要充分認識食用野生動物的健康風險，遠離「野味」，健康飲食。

另外，官媒《新華社》也報導，新型冠狀病毒溯源取得階段性進展，首次從華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣品含有新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，提示該病毒來源於華南海鮮市場銷售的野生動物。

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