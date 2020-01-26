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武漢肺炎傳染力超強？冠狀病毒3點知識公開　傳染途徑曝

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▲▼菲律賓機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲武漢肺炎近日在全球不斷擴散。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯振中／綜合報導

新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）近日不斷在世界擴散，湖北省各城市更是傳出嚴重災情。對此，陸媒《三聯生活周刊》分享3點知識，替民眾科普冠狀病毒的生成模式、傳染途徑以及常見宿主、預防方式，「只要我們相信科學，尊重自然規律，應該能夠戰勝它。」

《三聯生活周刊》25日貼出的文章分享3點知識。第一點：

冠狀病毒是一種常見的人類病毒，主要的動物宿主包括哺乳類、鳥類，世界上約有10～15％的感冒由冠狀病毒引起，病毒是活的，充滿危險，但不同的病毒對環境因素的抵抗力不同，感冒病毒、流感病毒能夠在空氣中存活，因此傳染性相當高，愛滋病毒離開了體液保護將迅速失去傳染能力，因此握手、擁抱不會傳染愛滋病毒。

感冒的病毒如何傳染？文章提到，主要是透過病人咳嗽，病毒隨著飛沫散布到空氣中，被健康的人吸入肺裡，或是飛沫飄落在桌子、椅子或醫療器具等固體上，被健康者用手摸到，再觸碰黏膜部位，進而導致病毒傳染，「這就是為什麼戴口罩和勤洗手都有助於減少病毒的傳播。」

▼武漢肺炎的從武漢開始散播。（圖／ETtoday製表）

▲▼武漢肺炎的症狀、治療以及預防。（圖／ETtoday製表）

「大家熟悉的SARS和MERS在空氣中的存活能力都要比普通感冒病毒低，所以絕大部分傳染都發生在近距離接觸這個環節」，文章說明，新型冠狀病毒的傳播方式與SARS相近，沒有證據能證明新型冠狀病毒具遠距離空氣傳播能力，加上SARS病毒不耐高溫，若2種病毒真的相似，今年夏天疫情相當有可能好轉。

第二點：

「病毒不是細胞，只是一層蛋白質外殼包裹下的一小段遺傳物質，無法自行繁殖」，冠狀病毒的遺傳必須透過蛋白質外殼附著在相應的宿主細胞表面，透過受體進入宿主細胞內，進而開始外殼裂解，騙過宿主細胞的核醣體，生成新的冠狀病毒外殼，再讓宿主細胞的核醣體生產出冠狀病毒的RNA複製酶，才會組成新的冠狀病毒。

組成新的冠狀病毒需要一定的時間，具備最高傳染性的病人是已經發病一段時間的人，尤其是病情較重者，因為這些人體內的病毒數量通常較高，所以這種病毒最大的傳染源是醫院

▼武漢肺炎的症狀。（圖／ETtoday製表）

▲▼武漢肺炎的症狀、治療以及預防。（圖／ETtoday製表）

因此，文章內推薦，若民眾出現咳嗽、低燒等情況，但症狀較輕微，本人與密切接觸者近期也沒有前往疫區、醫院，最好能夠在家自我隔離，靜養一段時間，除非出現症狀，否則不要輕易去醫院，「這麼做只會增加自己中招的可能性」，增加醫院的負擔。

第三點是：

「病毒並不會感染所有的細胞，而是只能感染帶有某一類表面受體的特定細胞沒有例外」，以普通感冒病毒為例，這類病毒的宿主細胞大多位在上呼吸道，產生的新病毒也較容易被咳出來，傳染性相對高，而SARS病毒的宿主細胞主要分布在下呼吸道表皮，位在肺部較深的地方，病毒生成後較難被咳出，因此傳染性較低，「大部分肺部病毒的傳染性和致死性是成反比的，越是致死性高的病毒，其傳染性往往也越低。

▼武漢肺炎的預防方式。（圖／ETtoday製表）

▲▼武漢肺炎的症狀、治療以及預防。（圖／ETtoday製表）

依據最新的RNA序列分析，新型冠狀病毒的細胞表面受體與SARS一樣，致死率約為3％左右，而SARS致死率約為10％，但病毒發現早期時常存在診斷不全的情況，也許有不少感染病毒，但病情不是很嚴重的患者沒有被算在內，實際死亡率應該低於3％，「不過，這也許可以解釋為什麼這次的武漢新型冠狀病毒的傳染性似乎要比SARS高。」

不過，文章最後強調，上述內容是就目前的情況得出的結論，未來病毒可能發生變異，防止病毒擴散仍是首要任務，「只要我們相信科學，尊重自然規律，應該能夠戰勝它。」

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▼目前武漢肺炎上無解藥，只能加強自我預防。（圖／ETtoday製表）

▲▼武漢肺炎的症狀、治療以及預防。（圖／ETtoday製表）

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