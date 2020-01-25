春遊台中正當時！「雙十公車」大優惠上路　10元「坐到飽」讓你趴趴造

▲台中市雙十公車優惠上路。（圖／台中市政府提供）

記者唐詠絮／台中報導

大年初一，台中市「雙十公車」優惠政策正式上路，民眾只要刷卡搭乘，不只維持原先的10公里內免費，超過10公里的車資，也由原本最多收取60元降為10元，市長盧秀燕邀請國內外遊客搭乘雙十公車，春遊台中。

市長盧秀燕今日到潭子區潭水亭發送市長春節小紅包時，向來參香的市民報告，「雙十公車今日正式上路！」她指出，即日起到谷關泡溫泉、新社看花海、造訪霧峰林家花園，通通享有「雙十」優惠，即10公里內免費、超過10公里最多只收10元。

「每個月省1500元！」一位家住大甲區、就讀西屯區宜寧中學的同學表示，她平時從大甲坐公車到學校，單趟就要48元，一天來回96元，以20天上學日來算，每月花費近2000元，「雙十公車」上路後，來回只要20元，她和媽媽都覺得這個措施非常好。

一位家住南投草屯、常來台中玩的學生表示，她在南投境內搭車一站就要付20幾元，很羨慕台中有這麼優惠的政策，甚至「考慮畢業以後要到台中就業，因為真的很方便」，一對同樣居住大甲、每日搭公車至台中榮總復健的夫妻表示，雙十公車對老人家相當方便，他們非常高興。一位家住梧棲、每日往返市區上班的民眾表示，這項政策比騎車或使用其他交通工具通勤都省錢，未來更有意願坐公車上下班。

「雙十公車迎金鼠！台中走春好幸福！」交通局長葉昭甫表示，對於長距離通勤、通學的民眾，以及偏鄉地區就診民眾，交通費用大大降低，希望藉此強化串連各行政區，活絡區域經濟發展，落實公平正義、幫助經濟弱勢。



葉昭甫指出，為使雙十公車順利推動，交通局去年已逐步將免費公車補助機制由過去「里程為主」調整為「人次為主」，鼓勵客運業者依據市場機制與民眾需求調整運能載客；去年10月起也透過公車動態資訊系統，對公車發車班次全面自動稽核，督促業者提高公車準點性與可靠度。

為使辛苦的公車司機也能與家人團聚過年，葉昭甫提醒部分公車路線除夕至初五調整發車班距，但因應年節期間民眾外出乘車需求，行經高鐵的3、151、155、159及800路公車、行經觀光景點的309及310路公車，以及行經2020台灣燈會副展區（文心森林公園）的5、53、73、83、89、157、290、356、359等公車路線，仍依原假日時刻表(班距)服務，民眾乘車前歡迎下載「台中公車」APP查詢公車相關資訊。

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