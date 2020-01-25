「錢鼠」小紅包可愛吸睛　盧秀燕大年初一5宮廟走透透

▲台中市長盧秀燕宮廟發討喜錢鼠紅包。（圖／台中市政府提供）

記者唐詠絮／台中報導

農曆大年初一天氣相當的晴朗，台中市長盧秀燕一早便前往東區樂成宮、南區醒修宮、北區元保宮、北屯區紫微宮、潭子區潭水亭發送印有「鼠運亨通」的市長小紅包，以「錢鼠」造型象徵財運到來，並加值升級為10元硬幣，吸引許多民眾起了個大早排隊討吉利，並與市民朋友親密合影，展現十足親和力。

▲台中市長盧秀燕與民眾合影。（圖／台中市政府提供）

今日發紅包活動自東區樂成宮開始，排隊民眾自廟前廣場延伸至廟外馬路，排在第一位的黃先生表示，他住在中清路，為了領取市長小紅包，今天早上5點就抵達樂成宮現場，就是希望藉此祈求來年順利。

▲台中市長盧秀燕宮廟參拜。（圖／台中市政府提供）

此外，今日紫微宮現場，有一位下個月將生產的孕婦陳小姐前來領取市長小紅包，市長不僅發送小紅包給陳小姐，也「加碼」給肚子裡未出生的寶寶一份，並祝福陳小姐生產順利，闔家新年快樂，場面十分溫馨。陳小姐對於市長除了給她紅包，也給寶寶紅包直呼「好貼心」。

盧秀燕強調，自己的心願「很簡單」，就是希望國泰民安、市政昌隆，市民朋友能夠心想事成、闔家平安，並再次祝大家新年快樂；在元保宮場次時她特別提到，保生大帝是專門保佑健康的「醫神」，近期「武漢肺炎」疫情有擴大跡象，因此特別前來祈求市民健康、快樂，希望台中、台灣免於侵襲。

▲台中市長盧秀燕宮廟發討喜錢鼠紅包。（圖／台中市政府提供）

「回饋在地！」醒修宮捐贈一輛造價新台幣300萬元的救護車及一批救護器材裝備給消防局第七救災救護大隊勤工分隊。由董事長林鵬儀以「財團法人台中市醒修宮」名義捐贈，今日盧秀燕發放完小紅包後，也代表市府受贈，表示將大大提升分隊救護出勤安全及效率。

民政局說明，今年「鼠運亨通」小紅包以「錢鼠」造型象徵財運到來，卡片經簡易摺疊後，可立於桌上；內嵌的十元硬幣則代表「十全十美」，盼為市民帶來富貴喜氣及富足生活。每間宮廟數量有限，送完為止。

盧秀燕除了今日連跑5間宮廟發送小紅包，明日上午8時30分起則至大甲鎮瀾宮、清水紫雲巖、烏日喀哩新南宮、大里瑞和宮發送。因應武漢肺炎疫情，發送小紅包活動若異動，將提前告知，相關資訊也可至民政局粉絲專頁（ https://bit.ly/2RItFP2 ）查詢。

▲台中市長盧秀燕宮廟發討喜錢鼠紅包行程。（圖／翻攝自盧秀燕臉書）

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