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不斷更新／日本確診第4例武漢肺炎！40多歲男陸客　各國疫情一次看

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▲▼馬來西亞機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）。

▲馬來西亞機場海關嚴陣以待。（圖／達志影像／美聯社）。

記者陳亭伃、張方瑀、王致凱、詹雅婷／綜合報導

「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）引發的武漢肺炎延燒國際，目前各國確診狀況如下：

日本：確診4例

日本境內已出現第4例確診個案，是名40多歲居住在武漢的男性。該男子22日來到日本旅行後，因出現發燒等症狀住院治療，最終於26日被確診為感染新型冠狀病毒（武漢肺炎）。

日本厚生勞動省先前指出，日本首例武漢肺炎確診病患為30多歲住在神奈川縣的中國籍男子，第2例為居住在武漢市前往東京旅遊的40多歲男性，第3例確診個案，是名30多歲來自武漢的女性。

美國：確診3例

美國疾病控制與預防中心（CDC）在當地時間26日晚間宣布，一名來自中國武漢的旅客在加州橘縣（Orange County）確診，正在醫院接受隔離治療。此例為美國境內第3起確診案例。

美國疾病控制與預防中心（CDC）24日宣布，芝加哥一名60歲女子從武漢返美後，確定感染新型冠狀病毒，為全美第2例。

另外，21日下午宣佈美國首位確診的患者為一名30多歲的男子，在1月15日從武漢返回華盛頓州西雅圖，隨後前往華盛頓州的一家醫院就診，將檢體交由檢驗中心後確診。

新加坡：確診4例

《聯合早報》26日指出，新加坡境內出現第4起確診病例，一名來自武漢的36歲男子22日和家人飛抵新加坡，23日開始出現咳嗽症狀，24日自行至盛港綜合醫院就醫。該名男子旅遊期間住在悅樂聖淘沙飯店（Village Hotel Sentosa），當局已對密切接觸人員展開檢測。

新加坡衛生部23日表示，一名搭乘中國南方航空班機從廣州來新加坡的中國籍男子，確認感染武漢肺炎，衛生部已開始追蹤與他有過接觸的9名旅伴與同班機約30名其他乘客。

南韓：確診3例

《韓聯社》26日指出，目前南韓出現第3例確診。一名住在武漢的54歲南韓籍男子在20日入境，回國時並無出現症狀，直到22日開始發燒、25日出現咳嗽症狀，向疾病管理中心通報後確診。

南韓第一起確診病例為35歲中國籍武漢女性，她於19日抵達仁川國際機場後被發現有高燒等症狀，轉入指定醫療機構接受隔離治療，20日確診感染2019新型冠狀病毒肺炎；24日南韓境內又發現一名2019新型冠狀病毒肺炎（2019-nCoV，又稱武漢肺炎）確診患者，這名日前從中國武漢入境的患者呈現新型冠狀病毒陽性反應；根據韓聯社25日取得的最新消息，該名男病患目前病情穩定，正在指定醫院接受治療。

《韓聯社》24日指出，有69人須接受新型冠狀病毒隔離篩檢。

加拿大：確診1例

加拿大衛生部門25日晚間證實，收到第一起新型冠狀病毒確認的「推定病例」（presumptive case），患者為一名來自湖北省50歲中國籍男子，他在22日抵達多倫多後出現呼吸道疾病症狀，第2天自行就醫。聲明中指出，該名男子病情穩定，正在院內治療，他的家屬也都在隔離中。

馬來西亞：確診4例

據《世界日報》報導，最新發現的確診病例是一名來自武漢的40歲男子，他是22日從新加坡搭巴士抵柔佛州（Johor）的旅行團成員之一。

馬來西亞衛生部門25日證實，境內出現3例確診個案。根據星洲網報導，3人為親屬關係，均來自武漢，也是新加坡66歲確診病患的親人，現正接受隔離治療，目前情況穩定。

另據馬來西亞東方日報取得的消息，此次確診的3個病例與新加坡66歲確診的中國籍男性患者為家屬，分別是他的妻子、2歲及11歲孫子。據了解，該家族一行10人於本月20日自廣州飛往新加坡旅遊，隨後66歲中國籍男子確認感染武漢肺炎。

澳洲：確診4例

澳洲25日上午確認維多利亞省一起確診案例後，根據最新消息，新南威爾斯省也證實有3起確診病例，讓澳洲總感染2019新型冠狀病毒的病例來到4人。衛生官員表示，新一波感染武漢肺炎的患者為3名男性，分別為53歲、43歲及35歲，3人都是剛從武漢回到澳洲，目前已處於隔離狀態。

澳洲衛生部長Jenny Mikakos稍早表示，維多利亞省確認的武漢肺炎確診病例50多歲男子，上周自中國返回澳洲，這是澳洲首個確診病例，目前正在墨爾本的醫院接受治療。

此外，澳洲25日也針對中國湖北省發布最高等級旅遊警示，呼籲澳洲公民不要前往當地旅遊。

法國：確診3例

目前法國已有3例確診，分別在巴黎、波爾多。波爾多患者為48歲法籍中國裔男子，曾到武漢出差，目前正在隔離當中；而巴黎患者正在巴黎比榭（Bichat）醫院接受隔離治療，第3例則是巴黎患者的家屬，現正隔離中。

越南：確診2例

據報導，一名來自中國武漢市的男子入境越南探視早在當地工作的兒子，兩人發燒前往醫院接受治療後驗出感染武漢肺炎新型冠狀病毒。越南衛生部表示，這2起有父子關係的病例顯示疫情人傳人。

泰國：確診5例

泰國公共衛生部24日宣布，發現第5例新型冠狀病毒肺炎病例，患者為武漢訪泰女遊客，目前情況已經好轉。

尼泊爾：確診1例

尼泊爾衛生官員證實，一名在武漢留學的尼泊爾學生出現新型冠狀病毒感染症狀，檢測確定呈陽性。

世衛組織：全球845例

世界衛生組織織（WHO）24日發表的數據，全球新型冠狀病毒確診病例通報數新增至845例，其中中國境內共830例，包括177例重症和25例死亡。

世界衛生組織宣布，中國新型冠狀病毒疫情並不構成國際公共衛生緊急事件（PHEIC）。世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在記者會上表示，雖然疫情在中國境內屬於緊急情況，但尚未演變為全球公衛危機；WHO評估，疫情在中國爆發風險為「極高」，在區域和全球範圍內爆發風險則為高。

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