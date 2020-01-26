門口慘被撒冥紙！武漢返台男台中逛百貨遭肉搜…本人還原逛街經過

記者柯振中／綜合報導

台中一名李姓男子日前從湖北武漢輾轉前往江西南昌，24日搭機返台，不過返台後沒有自主隔離，反而在市區趴趴走、逛百貨，引起社會公憤。隨後，有網友肉搜到這名李姓男子的住處，在門口撒冥紙抗議，表達對李男的不滿。

▲台中男家門慘被撒冥紙。（圖／翻攝《東森新聞》）



李姓男子的父親24日在臉書貼文，指出自己的小兒子從武漢輾轉到江西南昌，終於有班機回台灣，飛抵桃園機場，與家人團圓。不過，這名從疫區飛回台灣的李姓男子不但沒有自主隔離，還在台中趴趴走，到百貨公司逛街，跑去公園打球，引起網路公憤。

台中市衛生局26日緊急循線找人，終於找到了這名李姓男子。衛生局要求，李男這14天必須前往區公所進行每日健康追蹤關懷，同時自主隔離，否則將依法開罰，或是強制隔例到中央指定的處所。

▼台中男武漢返台四處趴趴走，引起網友公憤。（圖／翻攝臉書）



此外，還有網友感到相當生氣，依照貼出的照片肉搜到李男的住處，在門口撒冥紙洩憤，讓李男嚇得出面回應，自己出門的那天全程都戴著口罩，「48小時我沒有脫過口罩」，且也沒有發燒的情況，區公所也每天進行健康追蹤關懷，「我每天會量體溫。」

這名男子提到，他在大陸工作的地點離武漢市區有一個小時的車程，由於害怕中標，因此才趕緊逃回台灣，到家也沒有馬上進家門，而是先跑到洗衣店把衣服脫了，全部洗乾淨，再洗了個澡，才走進家門。

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