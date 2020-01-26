大台南公車及轉運站　全面加強武漢肺炎防疫措施

▲台南市交通局也要求公車司機，及轉運站值勤人員全程戴口罩，並加強公車及轉運站的環境消毒，市府與業者攜手對抗疫情防止蔓延。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應武漢肺炎在國內已有疫情傳出，為強化公共運輸防疫，台南市交通局於春節期間與台南市5家客運業者保持密切聯繫，並隨時傳遞最新衛教訊息，以利客運業者配合相關防疫作為，交通局也要求公車司機，及轉運站值勤人員全程戴口罩，並加強公車及轉運站的環境消毒，市府與業者攜手對抗疫情防止蔓延。

市長黃偉哲指出，目前正值農曆年假期間，但防疫沒有假期更不能鬆懈，目前已要求市府團隊各局處加強防疫工作，因連續假期返鄉及出遊人潮眾多，公共運輸使用將是高峰時期，大眾運輸工具、交通運輸節點等均實施必要的防範措施，因應武漢肺炎疫情防制。

交通局長王銘德指出，目前大台南公車五家客運業者已跟進中央及地方防疫步調，客運業者全面要求所屬駕駛及第一線服務人員，勤務期間全面配戴口罩並落實勤洗手，於公車上、各綜合轉運站售票櫃檯等處張貼宣導公告並於主要場站公車站位跑馬燈等各式管道宣導乘客遵守呼吸道禮節，落實自主健康管理，另已請委外營運場站及客運業者備妥體溫計防備，並在櫃檯處提供酒精或酒精消毒用品供從業人員或乘客使用，全面加強公車、轉運場站防疫措施。

台南市公共運輸處處長呂獎慧呼籲，民眾搭乘公車時如有感冒症狀或身體不適，請務必做好個人防護措施，另已要求公車業者，加強公共衛生並督促所屬駕駛員每日出車前應確實先量測體溫，如有發燒或疑似症狀即應協助就醫，同時遇有乘客有發燒、咳嗽等症狀時，第一時間應宣導配戴口罩與事後消毒工作，並做好相關乘載紀錄，以利後續通報與追蹤。

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