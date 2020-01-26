武漢肺炎全球病例「即時戰情儀表板」上線　約翰霍普金大學提供資訊更新

▲約翰霍普金斯大學的「武漢肺炎即時戰情儀表板」上線。（圖／翻攝自systems.jhu.edu/）



記者林彥臣／綜合報導

武漢肺炎也就是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）讓世界各國都繃緊神經，啟動防疫大作戰，為了掌握更確實的「防疫戰略資訊」，美國的約翰霍普金斯大學（The Johns Hopkins University）製作的「即時戰情儀表板」上線，讓全世界的防疫人員、媒體甚至是一般民眾可以更清楚瞭解世界各地的疫情分布狀況。

根據約翰霍普金斯大學系統科學與工程中心（CSSE）介紹，為了應對這種持續不斷的公共衛生緊急情況，「我們開發了一個線上儀表板」，以更形象化的方式，更新每天的追蹤病例，並有完整的數據可用Google表格的方式下載。

病例數據來自世界衛生組織（WHO），美國疾病預防控制中心 （CDC、ECDC），中國疾病預防控制中心（CCDC），衛生應急辦公室（NHC）和一個中國的病例即時更新網站（DXY），儀錶板中包括確認、懷疑、康復、死亡資訊均有顯示，該儀表板旨在通過透明的數據源向公眾了解疫情的發展情況。

▲約翰霍普金斯大學的「武漢肺炎即時戰情儀表板」點入城市還會顯示各種病歷資訊。（圖／翻攝自systems.jhu.edu/）



在PTT的nCoV2019板上有一位從事GIS（Geographic Information System，地理資訊系統）網友分析，這款即時戰略儀表板，可以做到快速部署、反應、設定、即時更新且不過度複雜的儀表版不只是戰情及決策層級的事，透過大眾化的資訊發佈，市井小民也能掌握資訊。

分析指出，資訊公開真的非常重要，假如資訊不公開，什麼都無法掌握，從這個儀表板來看，全球的確診病例近1500，這數字是具體掌握的，但來自中國的病例目前正快速增加中，有了儀表版後，也可以透過地圖視覺化的方式追蹤確診並例的流向，但還是需要一些分析人員的協助，同時有著專業化及大眾化的雙面向是目前GIS的趨勢，公衛是GIS空間分析起家領域，這一次應該會大量運用，是否有小規模的群聚感染需特別注意。

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