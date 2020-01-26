陸企業送武漢小學生「免費寒假作業」　家長道謝：不怕成績落後了

▲江蘇向武漢醫院提供口罩等醫療物資。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎疫情持續上升，大陸許多企業都向武漢捐助善款、口罩等資源。不過有網友卻發現，大陸一間線上教育公司，捐贈的不是醫療資源，而是中小學生的「免費寒假課程」，令許多網友好奇，「收到這樣的禮物，小朋友不知道是開心？還是想哭？」

捐贈「免費寒假課程」的公司是大陸大陸互聯網巨頭「網易」旗下的線上教育品牌「有道精品課」，他們在公告中提到，網易有道精品課即日（24日）起向所有中小學生提供「系統的寒假課程」，並且承諾「完全免費」，所有武漢中小學生憑身份資訊及學生證就可領取任意學科課程，全程不收任何費用。

「有道精品課」強調，來自清華和北大等名校的多位名師將通過網路，為孩子提供直播課程與線上輔導，不用出門，在家就可以進行系統的學習。

▼「有道精品課」向中小學生提供「免費寒假課程」。（圖／翻攝微博）



「有道精品課」的公告在網路上引起很大的討論，許多網友認為，免費的網路教學，可以有效降低疫情傳播，又能讓學生的課業不中斷，非常有意義，「補足了孩子落下的課程，不怕成績落後了！。」「替孩子們感謝你，這解決了許多家長的擔憂。」

但也有網友以「曾經作為學生」的角度思考，認為大部分中小學生應該不會太開心，「寒假不就是要好好休息、玩樂，送免費的課程是給小朋友增加壓力吧！」「小朋友到底該道謝，還是罵人？是開心？還是想哭？」

▼大陸各企業向武漢捐贈善款、物資。（圖／翻攝微博）

