北韓「鎖國防疫」再出招！　傳平壤-北京航班取消直到2月10日

▲武漢肺炎全球蔓延，許多人戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

在武漢肺炎蔓延全球之際，北韓下令禁止外國遊客入境，實施「鎖國防疫」措施，當局今（25）加大防疫力道，宣布取消平壤與北京之間的航班。據俄方消息，中國國際航空（Air China）自平壤飛往北京的航班取消，直到2月10日為止。

韓聯社報導，朝鮮勞動黨中央委員會機關報《勞動新聞》刊登一篇有關2019新型冠狀病毒(2019-nCoV，又稱「武漢肺炎」)的文章，旨在提醒北韓民眾保持警惕。文中提到，新型冠狀病毒疫情正持續擴大，「多間國際媒體報導指出，此次疫情對全球經濟的影響可能比過去SARS的狀況還要嚴重」。

俄羅斯駐平壤使館透過社群媒體表示，目前已接獲中國國際航空的平壤、北京航班取消通報，此一措施將維持至2月10日為止。目前北韓尚未出現任何確診病例。

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