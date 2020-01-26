生日趴遇合唱團！幫唱「專業高低和聲」生日歌　推特瘋傳影片：起雞皮疙瘩

▲日本網友生日，遇到合唱團幫唱生日快樂歌。（示意圖／取自Pixabay）

記者林瑩真／編譯

出外吃飯有沒有想過身邊的人其實與眾不同？日本一則熱門推特，一群朋友生日聚會吃飯，沒想到旁邊坐著合唱團，直接幫唱一段高低音、有和聲的生日快樂歌，瞬間炒熱現場氣氛。

從推特影片中可以看到，幾個人在居酒屋一邊吃飯，一邊打算為朋友「D醬」唱生日快樂歌，但似乎覺得幾個人唱歌不夠熱鬧，便慫恿旁邊一大群團體一起幫唱。

起初，對方還有些不好意思，但抗拒不了熱情招呼，其中一名男子起身走過來詢問壽星名字，接著問大家「準備好了嗎？」沒想到這群人一開口，竟然唱出了有高音部、低音部，甚至自帶和聲的超專業「生日快樂歌」。

短短約1分鐘的影片在推特爆紅，吸引31.3萬讚及5.9萬轉推。不少網友回應「也太棒了」、「真是和平啊」、「世界第一美麗的居酒屋」、「對方也太溫柔了」、「唱得好棒，我都起雞皮疙瘩了」。

雖然熱門推特寫的是「幫D醬慶生剛好遇到隔壁團體是音樂大學的學生」，不過該團體的指揮石橋遼太郎在下方留言，其實他們不是音樂大學的學生，且根本沒有人學音樂專業，他們只是普通的合唱團，而且這是先前的影片，只是最近又被人PO上網路。

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