美國太空軍徽誌神似《Star Trek》再掀話題！　當年「蘇魯」回應了

hmmm that has to be a copyright issue lol, I mean come on pic.twitter.com/QSTBejx9Fd — Daniel Ross (@duffbeer3107) January 24, 2020

記者詹雅婷／綜合報導

美國六個軍種太空軍日前公布「太空迷彩」制服款式，引發外界一陣吐槽，如今總統川普透過推特釋出新LOGO，但其圖樣與1960年代美國影集《星際爭霸戰》（Star Trek）之中「星際艦隊」（Starfleet Command）的徽誌極為類似，再度引起網友熱烈討論。

綜合美聯社、BBC報導，太空軍的徽誌是把美國空軍太空司令部的圖樣再修改，加上藍色地球與白色箭頭，中間寫著代表2019年成立的「MMXIX」，環狀上方寫著「美國太空軍」（United States Space Force），下方則是「空軍部門」（Department of the Air Force）。

▲美國太空軍的新徽誌。（圖／路透）

美國總統川普透過推特提到，「在與我國偉大的軍事領袖、設計師等人諮詢後，我很高興向大家介紹美國太空部隊的新LOGO，我們偉大的第六個軍種！」

不過，在徽誌公布後，部分網友認為，這與《星際爭霸戰》影集的徽誌相當雷同，就連飾演《星際爭霸戰：原初世代》（Star Trek: The Original Series）主要角色企業號舵手「蘇魯」的日裔演員喬治武井（George Takei）也透過推特做出巧妙回應，直說「我們希望能拿到一些版權收入」，似乎是在暗諷抄襲。

▼太空軍前身為1982年成立的美國空軍太空司令部。