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台中捷運綠線預計年底通車　打造中台灣生活圈

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▲▼台中捷運路線進入試運轉階段，將擴大招募人才，預計徵收152人。（圖／台中市新聞局）

▲台中捷運綠線力拼年底通車。（圖／台中市新聞局）

記者陳政錄／綜合報導

2020年台灣多項重大建設推動，其中交通部分各地輕軌、捷運力拼滿足民眾需求，其中台中捷運綠線地方曾屢次討論，是否延伸至彰化等地，但目前市民更關注的是，全線能否於2020年底如期通車，作為活化中台灣生活圈的要角。

台中捷運綠線為台中捷運的路線，除了興建中的烏日文心北屯線外，另有規劃中的彰化延伸線、大坑延伸線，目前提報中央審查中。主要車站包括松竹站、中清文心站、台中市政府站、大慶站、台中高鐵站等，全線預計2020年12月通車營運，是中台灣本年度重要建設項目之一。

▲▼▲台中捷運櫻花文心站，周邊,房市,街景。（圖／翻攝自Google Map）

▲台中捷運櫻花文心站街景。（圖／翻攝自Google Map）

對於南延彰化，交通部去年底曾指出，在交通部長林佳龍指示協調地方政府後，已經提出折衷方案，並獲得地方共識，未來確定捷運鹿港延伸線會再延伸到大竹等三站。

目前，台中捷運路網範圍涵蓋台中市、彰化縣、南投縣等地，路線包括綠線、藍線、機場線、大平霧線四線，以及藍線第二階段等計畫。 綠線之烏日文心北屯線已經進入施工階段，預計2020年底通車，其它路線皆尚在規劃。

為讓綠線完工後迅速投入營運，中捷去年已啟動人員招考，並在日前完成面試，預計2月24日起陸續進用，預計錄取528人，包括務類組3類科、維修類組8類科、經營管理類組4類科、身心障礙類組3類科、原住民類組3類科等。

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