武漢封城2000台商遭滯留　交通部：機場封閉「往來12航班全停」

▲武漢肺炎疫情延燒，全市交通1/23全面停運。（圖／翻攝央視）



記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎疫情嚴峻，武漢市疫情防控指揮部23日凌晨0時16分通告，自23日上午10點開始，全市城市公車、地鐵、渡輪及長途客運全面停駛，市民無特殊原因不得離開武漢，機場、火車站等離漢管道暫時封閉，恢復時間將另行通告。對此，交通部次長王國材表示，先前因當地有2000台商要回來，才不停武漢航班，但現在機場封閉，等於台灣-武漢往來12航班全停擺。

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▲台灣-武漢往來12航班，受武漢封城影響，現在全面停航。（圖／交通部提供）

王國材說，先前不停航台灣-武漢往來航班，本來想法是說趕快把2000名台商載回來，但現在武漢封城後，機場也封閉，飛機飛不過去，等於往來12航班現在全面停駛，台商若要返台，唯一辦法只能看是否能從別的機場回來。目前交通部隨時待命，等待行政院是否召開相關會議研議。



▲▼大陸官方統計，新型冠狀病毒23日已致17死。（圖／達志影像／美聯社）

防疫指揮部在第1號公告指出，為了全力做好肺炎疫情防控，有效切斷病毒傳播途徑，並遏制疫情蔓延，確保人民群眾生命安全及身體健康，發出相關通告如下：

自2020年1月23日10時起，全市城市公交、地鐵、渡輪、長途客運暫停營運；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢管道暫時關閉，懇請廣大市民、旅客理解！

在此之前，武漢市22日就已針對進出口道路建立檢測站，對過往車輛及人員實施疫情排查，若檢測發現有發熱症狀患者，將安排到指定醫療點進一步檢查和治療，而同車密切接觸人員也將安排至指定地點觀察；檢測站將24小時運作，直到疫情結束。

至於進入武漢的交通工具，搭載的動物也進行檢查，嚴禁野生動物進入武漢。