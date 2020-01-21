武漢肺炎全面警戒！華航、長榮公布「機上SOP」　台鐵成立防疫小組

▲武漢肺炎疫情擴散，澳門班機上檢查體溫。（圖／翻攝自我們視頻）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎疫情擴散，中央疫情指揮中心今公布台灣首例確診病例，為居住南部50多歲女性，昨日晚間飛抵台灣，因有發燒、咳嗽等症狀，直接被後送就醫。華航、長榮航空目前全面提升疫情自主管理，重點航班全面加強消毒，降低傳染風險。

針對武漢肺炎相關疫情，華航表示，會針對武漢班機卸回機上毛毯，增加其曝曬時間，並提高消毒劑量及洗滌溫度，避免成為相關傳染媒介。

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另為加強防範和保護機組員，除飛航武漢航班之客艙組員執勤時可自主配戴口罩及回收餐點時可戴手套外，自即日起飛航中國大陸及香港地區航班，另備有額外口罩，供執勤機組人員及有需要之旅客索取，以維護旅客及機組人員健康。

華航表示，已因應疫情啟動自主管理作業，也會依循主管機關相關防疫措施，於機上播放衛教宣導訊息，加強旅客警覺。

▲華航、長榮公布機上防疫SOP，針對重點航班加強消毒。（圖／記者黃克翔攝）

長榮航空則表示，平常就訂有嚴謹的防疫措施，所有航班均備有N95及一般醫療型口罩，因應目前的疫情，飛航中國大陸及港澳地區之航班有增加口罩的數量，旅客可視其需求向空服員索取。

如果航程中旅客有發燒等異常狀況，也會儘量調整座位至較空曠或獨立的區域；所有航班執勤後均會徹底清潔，若搭載過疑似有傳染病疑慮之航班，另會加強航機的清潔與消毒，以降低傳染之風險。

▲台鐵成立武漢肺炎防疫聯絡小組，若遇有疑似案例旅客搭乘，將立即全面清潔、消毒。（圖／記者呂佳賢攝）

至於台鐵方面，已於今日18時成立「武漢肺炎防疫聯絡小組」，如有疑似「武漢肺炎症狀」旅客曾搭乘台鐵列車時，立即對其所經站、車設施設備清潔、消毒（如售票口、自動售票機、座椅、廁所、車廂等），並紀錄備查。

台鐵表示，會利用車站及車廂廣播系統、LED加強宣導，另評估防疫所需相關物資並妥為準備（如體溫計、口罩、消毒水等）。

若有員工發燒（>38°C），並經醫療、衛生單位確認並發出通知書，將立即依規定停止上班，辦公場所立即予以消毒，相關同仁應檢查追蹤。