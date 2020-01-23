「封城」更進一步！陸交通部：全國各類客運「暫停進入武漢」

▲武漢周邊多個高速公路入口封閉。（圖／翻攝澎湃新聞）



記者蔡紹堅／綜合報導

繼武漢市23日「封城」之後，大陸交通運輸部為了加強防範武漢肺炎擴散，下午也發布通知，要求各類交通運輸工具暫停進入武漢，包含汽車客運、水陸客運、跨省市包車、運營車船、「對途經武漢的其他道路客運班線，要立即調整運行路線，繞行武漢，堅決禁止進入武漢上下客。」

交通運輸部發布的《關於做好進出武漢交通運輸工具管控全力做好疫情防控工作的緊急通知》提到，1月23日凌晨，武漢市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控指揮部發出通告，明確「自2020年1月23日10時起，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉，恢復時間另行通知。」為做好交通運輸領域疫情防控工作，現將有關事項緊急通知如下：

一、暫停進入武漢的道路水路客運班線發班

各地交通運輸主管部門要立即通知本地汽車客運站、客運碼頭經營者和道路水路客運經營者，暫停進入武漢的道路水路客運班線發班，並做好已售客票免費退票和解釋說明工作。對途經武漢的其他道路客運班線，要立即調整運行路線，繞行武漢，堅決禁止進入武漢上下客。前往武漢途中的營運車船，要立即組織載客返程，並不得向旅客再行收費；旅客不同意返程、提出在武漢市域外下車的，要按照解釋到位、旅客自願的原則，在安全地點停靠下客。

二、暫停進入武漢市的省際、市際包車客運業務

各地交通運輸主管部門要立即通知屬地包車客運企業暫停申請進入武漢的省際、市際包車客運業務，同時要暫停審核發放進入武漢的省際包車客運標誌牌，湖北省交通運輸主管部門要部署屬地交通運輸主管部門立即停止審批進入武漢的市際包車客運業務。

三、嚴格管控營運車船駛離武漢

所有在漢的營運車船，要嚴格按照武漢市疫情防控指揮部的部署安排，督促司乘人員配合當地落實體溫檢測、營運車船消毒、通風等防控措施，嚴禁載客駛離武漢。對准予空載離開武漢、返回屬地的營運車船，要按照衛生健康部門的要求對駕駛人員採取必要的隔離措施，相關情況及時向屬地交通運輸、衛生健康部門報告。

▼網友上傳疑似武漢封路的影片。（圖／翻攝自YouTube／EUGENESTUDIO）



四、做好抵離武漢公路水路通道查控

湖北省武漢市交通運輸主管部門和高速公路經營管理單位，要按照當地黨委、政府部署要求，全力配合公安、衛生健康等部門做好進出武漢市公路通道車輛管控和疫情防控工作。相關地區交通運輸主管部門要督促水路運輸經營者合理安排船舶掛靠港口，除運輸武漢市民生產生活必需品外，應當盡量避免船舶掛靠武漢港口。

五、做好疫情聯防聯控應急物資運輸保障準備工作

武漢市民生產生活必需品運輸保障工作，請湖北省交通運輸主管部門指導武漢市等省內企業先行組織，如需運力支援，及時向部報告。各省級交通運輸主管部門要結合疫情防治應急物資運輸的實際需求，以本省（區、市）道路運輸應急保障車隊為基礎，做好冷鏈運輸車輛、重型載貨車輛、危險貨物運輸車輛等相關運力的儲備，確保隨時投入應急運輸；要建立應急保障車隊管理人員、駕駛員、車輛信息庫，確保接到應急命令後，在指定時間內迅速集結、及時運輸；要充分發揮全國重點營運車輛聯網聯控系統和全國道路貨運車輛公共監管與服務平台作用，強化車輛的全程動態監控，提高應急響應速度和指揮能力；要指導應急保障車隊承建單位，按照衛生健康部門的統一要求做好司乘人員的自我安全防護工作。

六、強化組織保障和制度落實

各省級交通運輸主管部門要進一步提高政治站位，堅決貫徹落實黨中央、國務院關於疫情防控的決策部署，在地方黨委政府的統一領導下，敢於擔當，主動作為，並完善應急預案，加強應急值守、信息報送、制度落實等工作，以最高標準、最嚴措施確保各項工作部署落實到位。各省級交通運輸主管部門要明確一名處級負責人，負責進漢營運車船管控和應急保障車隊應急聯絡工作，於1月23日12時前，將部門、職務、聯繫方式報送部。各省級交通運輸主管部門要同步建立省內應急聯絡機制，確保進漢營運車船管控措施落實到位、應急保障車隊按需組建到位。

▼武漢疫情持續擴大，民眾戴上口罩防範。（圖／達志影像／美聯社）