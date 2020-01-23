日外務省提升「危險等級」　關西醫療中心「SARS規格」嚴防武漢肺炎

▲武漢肺炎疫情蔓延，日本大阪關西機場啟動防疫措施。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

中國2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情擴散中，日本外務省今（23）日對此發布「傳染病危險情報」，將武漢市危險等級到第二級，呼籲國民，若無必要避免前往當地。關西機場附近的「臨空綜合醫療中心」也啟動對抗SARS防疫規格，嚴格實施邊境防疫行動。

根據日本NHK、朝日電視台報導，外務省21日針對武漢市發布第一級「傳染病危險情報」，23日將危險等級提升至第二級，呼籲國民若非必要，避免前往當地，已經身在中國大陸的公民也需留意疫情最新資訊，做好萬全預防工作。

根據外務省官方網站，日本「傳染病危險情報」等級一共分為四級，第一級是「十分注意」，第二級是「非必要勿前往當地」，第三級是「勿前往當地」，第四級是「撤離當地並勿前往當地」。

▲為了因應農曆春節，日本的機場都啟動嚴格防疫機制因應。圖為羽田機場的武漢肺炎警告標誌。（圖／路透）



《日本產經新聞》報導，農曆春節即將到了，關西機場為了因應大量中國觀光客，也已做好防疫準備，如果發現發燒旅客，將會敦促前往相隔一座聯絡橋樑的「臨空綜合醫療中心」，院方已啟動SARS防疫規格應對。

「臨空綜合醫療中心」是日本西部唯一指定的「特定傳染病指定醫療機關」，疫情爆發以後，院內診斷數名病患，結果都是流感。主任倭正表示，院內各科共享資訊，如果發現可疑患者都會互相通報，並已假設這次疫情狀況與SARS相近，啟動當年防疫規格因應。

據了解，關西機場檢疫所使用「紅外線熱成像儀器」監控所有入境旅客是否發燒，新型冠狀病毒疫情蔓延後，也公告通知，來自武漢的旅客如有發燒或自行服用退燒藥的情況，應主動向檢疫官申報。單位表示，如果乘客發燒，將會詢問在中國是否與感染者接觸，並希望發燒旅客載上口罩，盡速就醫。

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！