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希臘「第一位女總統」上任　獲國會2/3票數跨黨派支持

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▲希臘總統薩凱拉羅普盧（Katerina Sakellaropoulou）是國內第一名女總統。（圖／路透）

▲薩凱拉羅普盧（Katerina Sakellaropoulou）成為希臘第一位女總統。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

希臘高等法院法官、人權倡議者薩凱拉羅普盧（Katerina Sakellaropoulou）於22日成為國內史上第一名女總統，從國會300名議員之中獲得261票，受到跨黨派的壓倒性支持。這一次總統任命被視為「打破傳統」，因為她是一名女性，且不是任何政黨的成員。

凱拉羅普盧被執政的「新民主黨」（Conservative New Democracy Party）提名，22日在國會300名議員之中贏得261票，遠遠超過憲法規定的200票，以壓倒性支持的姿態，成為希臘第一名女總統。她成功獲得跨黨派支持，包括主要在野黨「激進左翼聯盟」（Syriza）與左派路線「爭取變革運動」（Movement for Change）。

63歲的凱拉羅普盧是希臘第一個進入國務委員會（Council of State），也就是最高級行政法院工作的女性，任職15個月後當選總統。她身為高等法院法官與人權倡議者，專精憲法與環境法的領域。

▲希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）。（圖／達志影像／美聯社）

▲希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）為總統的任命鼓掌。（圖／達志影像／美聯社）

總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）表示，這個結果「為未來打開一扇窗……我們的國家將更樂觀地進入新的十年。」他宣示，希臘社會的改變「從頂層開始，希臘女人得到了她們應得的地位。」

根據CNN，凱拉羅普盧成為總統，打破了兩項傳統，其一是性別，其二是因她不屬於任何政黨。報導也指出，希臘在「女性成為高階政治人物」方面遠遠落後歐洲其他國家，現任政府也因缺乏女性執政飽受批評。因此，外界大多認為，米佐塔基斯這一次的選擇與任命，是對於輿論的回應。

激進左翼聯盟黨主席齊普拉斯（Alexis Tsipras）表示，新總統是一名「傑出的法官」與人權鬥士。根據MRB民調，將近62％受訪者對於在野黨的選擇表示支持。

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