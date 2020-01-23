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嚴防武漢肺炎！全球機場、航空公司「防疫措施」一次看

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▲面對武漢不明肺炎，香港加強防疫檢控，有部分民眾外出戴口罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲嚴防武漢肺炎疫情，香港加強防疫檢控。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）又被稱為武漢肺炎，疫情持續擴散中，目前死亡病例已累計17起，全球加強防範，各國機場與航空公司也開始實施防治措施，以下是相關整理。

【香港】

香港機場管理局表示，從武漢抵達香港的班機將會降落、停放在指定區域，清潔承包商會針對班機乘客使用的航廈進行消毒，機場整體的清潔與消毒也將全面升級。

航空公司方面，國泰航空允許往返中國航班的機組人員配戴口罩，此外，1月21日前售出、1月21日至2月15日往返武漢的所有機票都能接受重新訂位、更改航班與退款，免收手續費。

【南韓】

大韓航空將為機組人員提供防護衣，防堵有害物質，此外，往返武漢的班機也計畫從每月消毒改為每日消毒。

【北韓】

根據青年先鋒旅行社（Young Pioneer Tours）提供的消息，北韓暫時禁止所有外國旅客入境，防範武漢肺炎。

【新加坡】

新加坡樟宜機場加強監控來自武漢等中國各地乘客。廉價航空公司酷航（Scoot）表示，已為所有來自武漢的乘客安排健康顧問，並在所有中國航班上放置消毒劑、洗手乳及手術用口罩，如果接獲通報，得知疑似有病患搭乘班機，也已備好飛機消毒協議書。

▲▼日本羽田機場武漢肺炎警告標誌。（圖／路透）

▲日本羽田機場武漢肺炎警告標誌。（圖／路透）

【日本】

日本首相安倍晉三表示，將加強隔離和檢測措施。厚生勞動大臣加藤勝信昨日提到，將提供健康調查問卷，供來自武漢的乘客填寫，也呼籲旅客抵達目的地時，如果感覺身體不適，應該主動通知當局。

【澳洲】

澳洲衛生相關單位將協助機場人員監控來自武漢的旅客。

▲▼馬來西亞機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）。

▲馬來西亞機場的武漢肺炎防疫說明。（圖／達志影像／美聯社）。

【印尼】

印尼政府要求機場及航空公司採取預防措施，包括以熱掃描器觀測、監控旅客。民航局局長波拉娜（Polana Pramesti）表示，各家航空公司都必須在班機降落以後，提供健康文件和旅客名單。

【越南】

越南政府官網指出，河內市「內排國際機場」（Noi Bai International Airport）已經備好體溫檢測設備。此外，由於農曆春節就要到了，假期期間會有更多班機抵達越南，屆時也將加強監控。

▲▼義大利機場,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利機場嚴防武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

【英國】
英國交通大臣夏普斯（Grant Shapps）今日表示，倫敦「希斯羅機場」（Heathrow Airport）將針對來自中國疫區的旅客設置專屬入境區域。英國廣播公司（BBC）報導，上述新措施僅適用從武漢起飛的航班。

夏普斯也向《天空新聞台》（Sky News）表示，英國公共衛生局（Public Health England）已將國民罹病風險程度從「極低」調升到「低」，他也正密切關注武漢肺炎疫情。

【美國】

美國疾病管制暨預防中心（CDC）17日已於舊金山、紐約和洛杉磯的機場實施入境旅客健康監測，亞特蘭大、芝加哥的機場本周也將跟進。單位表示，正密切監控武漢肺炎疫情，持續調查針對病毒迅速擴散的情況。

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