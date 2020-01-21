斯里蘭卡「1.4萬對雙胞胎」擠爆體育館！力拚打敗台灣創金氏世界紀錄

▲斯里蘭卡20日舉辦雙胞胎聚會，力拚打破金氏世界紀錄。（圖／路透）



記者吳美依／綜合外電報導

「斯里蘭卡雙胞胎」（Sri Lanka Twins）發起「聚集最多雙胞胎」的活動，希望打破金氏世界紀錄，20日竟有1.4萬對雙胞胎湧進首都可倫坡（Colombo）的體育館，把現場擠得水洩不通，主辦單位與參加者都感到非常訝異又新奇。根據《紐約時報》，台灣於1999年創下紀錄並保持至今，3961對雙胞胎、37組三胞胎與4組四胞胎同時在台北市政府外頭聚會。

▲▼可倫坡的體育館20日湧入驚人人潮，參加雙胞胎聚會。（圖／路透）

「斯里蘭卡雙胞胎」發起活動，力拚打破金氏世界紀錄。可倫坡的體育館20日擠滿長長人龍，包括小孩、退休人士、警察等參加者依序排隊等著合照、審核出生證明，其中許多人都長途跋涉好幾小時，特地前來共襄盛舉，就連總理馬辛達（Mahinda Rajapaksa）也現身會場。

▲▼主辦單位表示，一共登記了1.4萬對雙胞胎。（圖／路透）

根據BBC、《法新社》報導，主辦單位當天一共登記了1.4萬對雙胞胎，遠遠超出原先預計的5000對。這項紀錄原先由台灣創下並保持，台北市雙胞胎協會1999年與市府合作，成功號召3961對雙胞胎、37組三胞胎與4組四胞胎，同時聚集在台北市政府外面。

▲▼主辦單位表示，由於金氏世界紀錄規定嚴苛，因此過多人數也可能導致申請失敗。（圖／達志影像／美聯社）

主辦單位樂觀其成，但也指出，金氏世界紀錄（Guinness World Records）委員會的標準與要求非常嚴苛，因此過多人數也可能導致申請遭到否決，但是，參加者們都玩得非常開心，希望能再舉辦一次活動。據了解，結果兩周以後才會出爐。

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