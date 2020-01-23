「李柯太太」談國民黨敗選因素　「被想太多的人給耽誤」

▲李彥秀、柯志恩談國民黨敗選因素。（圖／翻攝自「桃園青年社索哥們」Youtube頻道）

記者張乃文／台北報導

國民黨在2020大選慘敗後，黨內檢討聲浪不斷。此次立委選舉中落選的國民黨候選人李彥秀與柯志恩組成「李柯太太」在「桃青社索哥們」談到國民黨需要改革之處。李柯兩人認為，原因除了歸咎黨本身的心態與制度上的改變外，在選戰過程中，來不及把第一線打仗的立委所聽到的回饋整合並反映給中央。對於接任黨中央的人選，柯志恩也呼籲，被點名的人別再想東想西，「國民黨就是因為被想太多的人給耽誤了」。

李彥秀和柯志恩合體在「桃青社索哥們」Youtube頻道上談國民黨這次大敗的因素，影片在22日釋出。李彥秀表示，從去年黨內的總統初選過程中就出現很大的問題，到後面無論是總統或區域立委，「能幫選戰加分的題目卻沒有一題加到分」，甚至是扣分。不過，兩人也提到，自己忙於地方選舉來不及去整合所有第一線打仗的立委所聽到的回饋並反映給中央，更說，以國民黨這幾年打選戰的方式，短時間內「很困難」做出什麼調整。

而柯志恩呼籲，被點名要接任的人也不要再想東想西，國民黨要蛻變就是近期這一兩年，「黨就是因為被想太多的人給耽誤了」李彥秀接著說，國民黨很多男生都被人家說是「小孬孬」，趕快去領表不然會被看輕。話鋒一轉提到不分區名單爭議，她們指出，黨雖然面臨很大的壓力，但有再大的壓力也要以整個大格局的問題去做調整。



柯志恩提到，不分區立委吳斯懷及葉毓蘭或許獲得某些群體的支持，但當社會普遍認為他們是破口時，國民黨就要有「敏感度」去做調整。柯志恩進一步解釋，當初提名這些人的時候，以軍改來說，有很多人選是不會有這麼大的爭議的，但社會現實已經反映出來，黨中央卻沒有向大家說明為什麼非某些人不可。

李彥秀兩人總結，國民黨在整個選戰， 無論是韓辦或黨中央都需要整合所有情況，但黨卻沒有去處理，演變成韓國瑜打韓國瑜的、黨中央打黨中央、區域立委打區域立委。並說，國民黨若要再起，找回當初創黨年輕人一心要救整個社會國家的熱血「才是國民黨的精神」。





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