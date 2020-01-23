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先襲胸再追上陸橋…台中男撲倒「瘋狂磨蹭」！噁喊：讓妳舒服　 她崩潰求救

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▲長髮女,跟蹤。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲台中男見凌晨見女子獨行竟起邪念試圖性侵，口中還喊「要讓妳舒服」。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者戴若涵／台中報導

台中一名蔡姓男子2018年某日凌晨2時許，見到一名女子小君（化名）獨自走在路上，竟起了邪念，隨即衝上前將對方撲倒喊，「要讓妳舒服」！小君見狀嚇壞，先是打電話給前夫求救，接著抬膝奮力抵抗，這才沒讓蔡男得逞。台中高分院日前判蔡有期徒刑2年6月，刑期執行完畢後還需施以監護3年。可上訴。

判決指出，小君2018年5月24日凌晨2時許下計程車後獨自步行回家，途中遇上蔡男從後方襲胸，得逞後跑離現場，她當場被嚇傻，只好繼續行走，孰料，蔡男見小君沒有求救，竟認為有機可乘，伺機再抓摸小君。

小君發現蔡男仍在附近跑動，嚇到一路躲藏跑上陸橋，並打電話給前夫求救，但蔡男一見這幕，非但沒有死了這條心，反倒衝上橋將小君壓制在地，將手伸進她的衣物內摸胸，說完「要讓妳舒服」後，就用下體瘋狂摩蹭小君，試圖解開她的牛仔短褲進一步侵犯。

所幸小君使盡全力抬膝抵抗，小君前夫也及時趕到，這才阻止了蔡男的惡行。蔡男事後被依強制性交未遂罪判刑有期徒刑2年10月；案經上訴，台中高分院審酌蔡男以50萬元的金額與小君達成和解，並已賠償，改判他有期徒刑2年6月，並應於服刑完畢後，接受精神治療，並入相關處所監護3年。全案仍可上訴。

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強制性交未遂台中陸橋舒服

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