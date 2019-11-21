老公帶「保險套」出差！留她自己待產冷回：有事找我朋友...人妻心碎了

▲老公出差還帶保險套，對妻女不聞不問，人妻心寒求離婚。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／桃園報導

桃園一名人妻控訴，自己與丈夫結婚6年，在她懷孕期間丈夫非但不陪伴待產，反倒以赴上海出差為由躲避，出差就如旅遊一般，甚至還會攜帶保險套，經多次溝通未果，她心寒決定提起離婚訴訟。桃園地方法院日前判准離婚。

人妻主張，與丈夫於2013年11月結婚，婚後同住在苗栗的宿舍，婚後丈夫時常前往上海出差，就連她懷孕後也依然故我，非但沒有用心照顧陪伴，反倒執意前往上海出差，每次出差時就像去旅遊一般，甚至還攜帶保險套。

除此之外，人妻控訴，在她快生產時，丈夫又前往上海出差，還向她說，「有什麼事情找我的朋友就好」，這席話讓她深感寒心。等到孩子落地，她提議，夫妻倆一同到桃園居住，或是假日將孩子帶回宿舍同住，都遭丈夫拒絕。

夫妻倆這一分居便是2年，人妻指控，丈夫幾乎沒有主動關心她與孩子的近況，平常也無任何電話、簡訊問候，就連周末見面時，丈夫也是手機不離身，與母子倆0互動。頻繁前往上海出差一事，她也與丈夫溝通，但對方並未信守承諾，如今彼此就像陌生人一般，更長達1年多的時間沒有聯絡，決定請求法院判離。

對此，人夫並未到場辯論，也未提出任何書狀聲明；人妻母親則證稱，女兒有跟她說女婿常常去上海出差，有時候出差也沒有告知，雙方觀念、個性不太合，據她所知夫妻倆已經沒有聯繫。

法院審理後認為，人夫從孩子出生後就沒有與妻子同住，期間沒有積極行動陪伴、溝通以修復婚姻關係，也沒有任何感情交流，2人以形同陌路，互信互愛基礎已失，判准離婚。

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