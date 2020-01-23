變換車道擦撞他車「看一眼」就離開　肇事者到案竟辯「怕被對方打！」

▲休旅車變換車道撞上小客車，未停車駛離已構成肇逃。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

鄭姓男子開車變換車道擦撞左方直行車輛，明知對方靠邊搖下車窗示意，竟直接將車開走。警方通知他到案說明，他竟辯稱「不覺得有擦撞」、「怕對方要揍他」才離開。警方從行車紀錄器畫面認定鄭男確實肇事逃逸，依法開罰，並將吊扣駕照。

第三警分局交通分隊去年底接獲54歲張姓民眾報案稱，他開著自己的奧迪房車在南區文心南路直行，遭一輛TOYOTA黑色休旅車往左變換車道擦撞後，對方竟只搖下車窗看一眼，就直接逃逸。警方立刻到場，發現張男的車右側車身確實有擦撞新痕跡。

▲遭擦撞的奧迪小客車右後葉子板明顯有擦痕。（圖／記者李忠憲翻攝）

張男向警方表示，對方的車往左變換車道時發生擦撞，他停車搖下車窗要告知對方，對方卻右轉往大慶街跑了。

警方經調閱附近監視器，發現張男所言不假，循線找到肇事的車輛，並連繫當時開車的69歲鄭姓男子到案說明。

▲休旅車駕駛辯稱沒感覺有擦撞，怕對方揍他才趕快開走。（圖／記者李忠憲翻攝）

鄭男供稱，當時他並不覺得有發生擦撞，因為對方在前方停車還搖下車窗一直叫他，他怕對方要打他，經過時眼睛確認沒有擦撞痕跡後就開走。

警方勘驗鄭男車上行車紀錄器發現，鄭男開車時車內明顯有出現異於平常的聲音，他還問車內的乘客「有沒有撞上？」可見已預知可能有撞車；他見對方停車，並搖下車窗示意，竟用「目視」確認沒擦傷就開走，沒停車釐清爭議，還辯稱擔心被對方打，顯為辯駁之詞。

第三分局交通分隊長蔡興邦表示，鄭男擦撞張男小客車，未依規定處置就將車開走，已構成肇事逃逸，依《道路交通管理處罰條例》第62條，處1千元以上3千元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1個月至3個月，已依規定舉發。

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