花況曝光！台中「大坑濁水巷櫻花林」今年不開放了　園主說原因

▲往年櫻花盛開滿山滿谷的美景。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

櫻花季又到了，台中大坑的濁水巷櫻花林往年都是2月中櫻花盛開，但去年重新開放後，花況不如預期。園主王先生說，今年因氣候關係，可能看不到過去盛開的樣子，加上開放後吸引大批人潮，影響交通秩序問題，因此今年也將不開放。

今年是濁水巷封園開放後的第二年，園主王先生預估花況不樂觀，「花苞看起來不是很多，沒辦法像以前那樣，不曉得是因為氣候的因素還是怎麼樣。如果是氣候因素，就不是我們人為可以改變，所以我現在偏向順其自然的方式。」

請繼續往下閱讀...

▲▼目前櫻花樹仍是光禿禿一片，只有幾朵花搶先盛開。（圖／東森新聞）

今年的花季預計2月開始，目前櫻花樹仍是光禿禿一片，只有幾朵花搶先盛開，在藍天襯托下還是相當美。大坑濁水巷在2012年從秘境變成觀光景點，當時櫻花滿山滿谷盛開，每天湧入上萬民眾塞爆當地，後來還出動警方管制，改用接駁車上山，但仍無法維持秩序，也讓園主相當為難。

王先生說，以前當然是勞師動眾，市府有很多單位協助，警察也要指揮交通等各方面問題，「我想花況也不是那麼好，不用刻意大家勞師動眾，就順其自然就好了。」

王先生在2015年時決定關園讓櫻花林復育，2019年開放，但花況也只開3到4成左右，不如過往驚艷；加上今年暖冬，天氣不夠冷，花季亂，因此園方避免民眾白跑一趟上山，還是決定不開放。不過，王先生也說，「如果人家要來自己進去，我們也不禁止，但以後如果花況有漂亮，再來計畫或怎麼樣。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

▼大坑濁水巷在2012年從秘境變成觀光景點。（圖／東森新聞）