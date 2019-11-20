與女友吵架...暴躁男猛力打爆肝臟！她「出血2000ml」被拖下車　丟包急診亡

▲黃男酒後打爆女友肝臟，日前法院裁定與另案應執行有期徒刑7年8月。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名黃姓男子酒後與女友發生爭執，一怒之下竟毆打對方，導致女友肝臟挫裂、腹腔動脈出血，黃男半夜還將她拖下計程車丟包急診室外自行返家，劉女經搶救後仍宣告不治，法院判他有期徒刑7年6月確定。由於黃男另有毀棄損壞案遭判刑有期徒刑4月確定，日前法院裁定，黃男應執行有期徒刑7年8月。

判決書指出，黃男2018年7月19日傍晚帶著劉姓女友到一間熱炒店用餐飲酒，返家途中，2人因細故發生爭執，黃男竟出手痛毆劉女的臉部以及腹部，雙方爆發拉扯，導致劉女頭、臉、胸腹部挫傷、肝臟挫裂及腹腔動脈挫傷性出血等傷害。

當晚11時許，劉女忍不住疼痛向黃男求救。黃男這才搭乘計程車將人送往醫院，沒想到才抵達急診室外，黃男竟直接將劉女拖下車，通報救護人員查看後，即逕自返家休息。

雖經搶救，但劉女肝臟破裂、腹腔動脈出血，導致腹血達2000毫升及全身內臟蒼白，最後因出血性休克，2個半小時後便宣告不治。整起事件在院方人員通報警方後曝光！

法院審理後認為，黃男明知腹部有人體重要器官，若是遭受重擊可能致人於死，但他仍出手痛毆，因此依傷害致死罪判處黃男7年6個月有期徒刑確定。

另外，黃男2018年8月28日因毀棄損壞案，遭判有期徒刑4月，得易科罰金12萬元確定。新北地檢署檢察官因黃男數罪併罰有二裁判以上，向法院聲請定其應執行之刑。法院裁定黃男應執行有期徒刑7年8月。

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