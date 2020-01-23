影／年假第一天就發生車禍！台中貨車2輪騰空飛撞5車　5人受傷送醫

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區23日發生一起連環車禍，林姓貨車駕駛上午於豐原大道行駛在一處路口欲右轉時，不慎撞上對向車道等待紅燈的5台汽機車、電動車，造成2男3女分別有骨折、擦挫傷、肋骨斷裂等傷勢，並分別送往中國醫及豐原醫院救治。警方獲報後趕至現場處理，林男經酒測無酒精反應，詳細車禍情形警方正釐清調查中。

▲貨車駕駛林男疑未注意車前狀況，撞上對向車道的5輛汽機車，其中黑色轎車駕駛座、左側車頂嚴重塌陷。（圖／讀者提供）

警方調查，23上午8時許，林姓男子（35歲）駕駛貨車在送貨途中沿豐原大道行駛，於一處路口要右轉至水源路時，疑未注意車前狀況，與對向停等紅燈的2輛自小客、2台機車及1台電動車發生碰撞，導致2男3女受傷，分別送往中國醫大附設醫院及豐原醫院救治。

車禍過程中，林男疑車速過快，轉彎時車輛失控導致右側2輪懸空，進而撞擊上述車輛，其中，車損最嚴重的黑色轎車，駕駛座及左側車頂嚴重塌陷，擋風玻璃全部掉落碎裂，其餘車輛包括肇事貨車均輕微受損。

▲▼車損最嚴重的黑色轎車駕駛座、左側車頂嚴重塌陷，其餘車輛包括肇事貨車均輕微受損。

受傷的5人中，58歲張女手腳骨折、80歲陳女輕傷無就醫、83歲陳男雙腳骨折、81歲陳黃女（陳男妻子）左腳骨折、59歲王男肋骨斷裂，經送醫急救後均無大礙，而肇事林男則未受傷。經酒測上述民眾均無酒精反應，詳細車禍經過、ˋ肇事原因，還須警方進一步釐清。

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