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春節花東賞油菜花田　縱管處提供交通旅遊資訊

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▲▼春節期間正是花東縱谷油菜花盛開的時節，放眼望去一片澄黃。（圖／縱管處提供，下同）

▲春節期間正是花東縱谷油菜花盛開的時節，放眼望去一片澄黃。（圖／縱管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣瑞穗鄉舞鶴村是北回歸線穿過的地區之一，也是知名蜜香紅茶產區，北回歸線標誌公園的「奉茶市集」，今年提早於1月25日農曆春節大年初一開始，春節期間也正是花東縱谷油菜花時節，遊客經過瑞穗時，不妨到此一遊，品嚐獨一無二的蜜香紅茶、舞鶴咖啡及農特產品，同時欣賞美麗的油菜花田。

▲▼春節期間正是花東縱谷油菜花盛開的時節，放眼望去一片澄黃。（圖／縱管處提供，下同）

春節7天連續假期，在南迴改及蘇花改二項重大工程相繼通車帶動下，可望為花東地區帶來可觀的春節旅遊人潮，春節期間也正是花東縱谷油菜花時節，放眼望去一片澄黃，配合稻作收割後的農田，包含花蓮富里鄉富里農會「第一屆稻草藝術季-動物迷蹤」、玉溪農會在193線道上的「玉溪花海節」、鹿野鄉公所在二層坪水橋「農村地景藝術節」、台東縣農會在台東轉運站「台東紅藜季」辦理不同的藝術活動，給遊客由北到南有不同花海選擇。

▲▼春節期間正是花東縱谷油菜花盛開的時節，放眼望去一片澄黃。（圖／縱管處提供，下同）

北回歸線標誌公園的「奉茶市集」，今年提早於1月25日農曆春節大年初一開始。

縱管處貼心整合了旅客所需旅遊資訊，製作「109年花東縱谷春節交通疏運路網摺頁」，提供遊客掌握春節期間交通旅遊資訊，另為服務外國遊客，今年並貼心提供英文網路版供手機掃描QRcode閱覽，提升友善旅遊服務，旅客亦可就近到縱谷各大旅遊景點、花東地區遊客中心、火車站、機場、警察局等地點索取，縱管處處長郭振陵說春節期間縱管處所屬鯉魚潭、鶴岡、羅山、鹿野及卑南遊客中心、利吉資訊站均有專人及志工輪值為遊客提供各項旅遊服務，同時，花東兩縣轄區公路及警政單位將於易壅塞路段以疏導及燈號管制等方式引導外，各遊憩據點則會配合進出動線引導及增設停車空間等因應措施以紓解車潮。

▲▼春節期間正是花東縱谷油菜花盛開的時節，放眼望去一片澄黃。（圖／縱管處提供，下同）

▲ 交通疏運圖。

春節期間如遇有交通壅塞，縱管處亦將在重要公路節點處，透過中華電信交通提醒簡訊1萬2,000則提醒遊客注意；另提供諮詢電話（免付費服務專線：0800-000115；鶴岡遊客中心03-8875306；鯉魚潭管理站03-8641691；羅山管理站03-8821725；鹿野管理站089-551637），由專人提供諮詢服務，並歡迎遊客可上花東縱谷國家風景區管理處資訊網：http：//www.erv-nsa.gov.tw搜尋相關旅遊及疏運資料。

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