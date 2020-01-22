春節連續假期玉里警提前交通疏導　籲利用替代道路避開車潮

▲玉里分局針對易壅塞路段編排交通定點疏導崗。（圖／玉里分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節假期連續7天，為因應外地求學、工作的遊子返鄉，以及外地遊客帶來的人、車潮，花蓮縣警察局玉里分局提前自1月22日18時至1月29日24時，為期8日，針對轄區易壅塞路段編排交通定點疏導崗，配合機動巡邏勤務，規劃交通疏導與管制作為。

交通組長陳暐傑表示，春節連續假期出遊，請各位駕駛朋友們絕對不要有酒後駕車、闖紅燈、超速、危險駕車等交通違規行為；另連續假期期間車潮湧現，更需注意「保持前、後安全車距」，並「避免疲勞駕駛」。

▲玉里鎮市區中山路及瓶頸路段於分向限制線（雙黃實線）上放置交通錐。

玉里鎮市區中山路，因該路段商家眾多，且道路狹窄，分局歷年來皆於分向限制線（雙黃實線）上放置交通錐，請民眾確實把車輛停放在邊線內，不要佔用車道違規停車，以保持車流順暢及安全。臨284線（三民至大禹段）、台9線與台30線安通路口、台9線286.5K（東里村內）、台9線293.1K（竹田六十石山路口）、台9線294.7K（富里農會展售中心）、縣道193德武至樂合等路段，請小心減速慢行，台9線5處可能易壅塞路口（玉里鎮大禹里大禹國小前路口、富里鄉吳江村安通路口、富里鄉東里村大莊路口、竹田村東竹學校園路口、富里鄉石牌村石牌路口），若南北車潮暴增發生回堵時，請各位用路人可行駛替代道路花75線（自玉里鎮長良里可通行至台東縣池上鄉），在此祝大家佳節愉快，行車平安。

分局長呂育騰表示，預估春節連續假期車潮高峰為每日10時至18時，且假期結束返回北部車潮較多，請民眾恪遵交通規則，並聽從交通員警疏導，出遊時應避開易發生壅塞之時段及路段，並收聽警察廣播電台，隨時掌握路況，也可以透過花蓮縣警察局在臉書設置的「洄瀾交安」粉絲頁查詢。

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