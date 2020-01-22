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把握最後秋冬遊補助　來屏東玩還能抽大獎

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▲屏東縣政府彙整10條推薦遊程，結合春節活動，及延長秋冬旅遊補助，到屏東玩還能抽獎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東縣政府彙整10條推薦遊程，結合春節活動，及延長秋冬旅遊補助，到屏東玩還能抽獎 。圖 聖誕節光影雕琢，魔幻冰晶城堡。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東旅遊正夯，人氣熱門打卡景點，如何拍好拍滿遊趣屏東？屏東縣政府彙整10條推薦遊程，結合新春節慶活動，把握最後延長秋冬旅遊補助，規劃一日、二日、三日遊程，不同主題路線，挖掘更多驚豔。

▲屏東縣政府彙整10條推薦遊程，結合春節活動，及延長秋冬旅遊補助，到屏東玩還能抽獎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼屏東綵燈節鯨魚、10大推薦遊程。

▲屏東縣政府彙整10條推薦遊程，結合春節活動，及延長秋冬旅遊補助，到屏東玩還能抽獎 。（圖／記者陳崑福翻攝）

今年屏東新春熱鬧強強滾，從浪漫楓紅的四重溪溫泉季，到屏東市區還有夜間光影雕琢、夢幻綺麗的屏東綵燈節與屏東聖誕節，燈區串連屏東公園與萬年溪，展現屏東農業軟實力的屏東熱帶農業博覽會，客家傳統元宵活動的六堆祈福尖炮城，節慶活動、打卡亮點超級多；另只要在屏東使用秋冬補助，就有機會抽中gogoro電動機車、蘋果iphone11等獎品。

交通旅遊處表示，十大推薦遊程分成一日遊、二日遊與三日遊，民眾可自行搭配，像一日遊有「漁村風情畫」、「繽紛客家庄」、「斜坡好生活」、「浪漫瘋可可」與「自行車嬉遊記」等5條動線。

二日遊則有「雙鐵high客家」、「琉戀護龜遊」與「Fun心瘋原鄉」三條動線，而3日遊則有「脊梁山脈溫泉趣」與「療癒墾丁森呼吸」兩條遊程，但無論是一日遊、二日遊或三日遊，建議必訪的景點為熱帶農業博覽會與屏東綵燈節，白天玩到晚上，體驗感受屏東城市之美。

邀請民眾在1月31日前到屏東使用秋冬旅遊補助，屏東熱帶農業博覽會、屏東綵燈節、屏東聖誕節與四重溪溫泉季、六堆祈福尖炮城等活動，屏北屏南都好玩。詳情請上屏東縣政府交通旅遊處網站：https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx

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