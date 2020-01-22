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2張圖秒懂！春節返鄉遊玩車潮　國道彰化路段有交通管制

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▲春節期間彰化縣警局有交通管制。（圖／彰化縣警局提供）

▲春節期間彰化縣警局有交通管制。（圖／彰化縣警局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

因應春節期間自23日至29日，為期7天返鄉及出遊可能造成的人潮、車潮，彰化縣警局規劃各項交通疏導、管制措施，連假期間於各重要路段（口）、風景遊憩區、傳統市場(賣場)、年貨大街等加派警力加強交通疏導，維護交通安全與順暢。

彰化縣警察局以「交通安全順暢」為服務主軸，全力維護連續假期之交通安全與順暢，希望提供駕駛人一個車多而不阻塞的道路環境；相關交通疏導管制及改道措施有下列數項，提供民眾參考並配合：


一、國道1號埔鹽系統交流道封閉，台76線東西向快速道路埔鹽系統將於109年1月25、26、27日(初一、二、三)0時至24時封閉南下匝道，另於109年1月27、28日(初三、四)0時至24時封閉北上匝道，請民眾於該時段內利用其他交流道上高速公路，相關替代道路規劃如下：

(一)台76線欲轉國道1號南下的民眾，可由埔心交流道→埔心聯絡道→右轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道，或由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→左轉縣148線(員鹿路)→國道1號員林交流道。

(二)台76線欲轉國道1號北上，可由台76線埔鹽交流道→台19線(彰水路)→國道1號彰化交流道，或由台76線員林交流道→台1線→國道1號彰化交流道。

二、國道1號彰化交流道、員林交流道為高速公路局實施匝道儀控管制重點路段，配合匝道儀控管制，彰化交流道、員林交流道匯入國道1號綠燈秒數減少，可能造成較長時間等待上國道1號，提醒駕駛人可提前改道，行駛線東路至和美交流道上國道3號，或由台76線、縣144線員林大排改道行駛台61線西濱快速道路。

三、另外提醒駕駛人，27日、28日(初三、初四)13時至18時，高速公路局實施北上匝道高乘載管制，包含本縣國道1號北斗、員林、彰化交流道及國道3號快官系統交流道、和美交流道等，限3人以上及特種車輛才可上國道。

四、員林市台76線員林匝道與中山路口（功垂橋）、台76線林厝交流道與山腳路口，台19線福興路段等，彰化縣警察局均有規劃警力針對上述路口加強交通疏導，請民眾配合員警指揮疏導行車，如需改行替代道路，可至彰化縣警察局交通警察隊網站設有「春節交通資訊專區」了解詳細資訊(https://www.chpb.gov.tw/traffic/)。

▲春節期間彰化縣警局有交通管制。（圖／彰化縣警局提供）

五、61線西濱快速公路彰化路段(大城至芳苑交流道)自108年12月全線通車，民眾為避開國道車流，可預期選擇行駛台61線，彰化縣警察局也針對台61線彰化路段全線首次投入春節疏運，置重點於車流觀測，遇台61線上壅塞回堵時，民眾可能改下匝道行駛台17線，沿線警分局也規劃勤務在台17線各重要路口及匝道口機動交通疏導管制，確保台17線行車順暢。

六、連假期間熱門景點交通狀況提醒：

(一)鹿港古蹟區（天后宮、龍山寺）周邊道路管制車輛進入，鹿港鎮公所於鎮區共規劃15處停車場，共計停車格1,827位，外縣市遊客利用國道1號下彰化交流道→行駛彰鹿路進入鹿港，或由台76線、台61線→接縣144線道路進入鹿港，再依「鹿港鎮區停車導引資訊系統」即時了解停車資訊，導引將車輛停至停車場後，再轉騎乘YouBike遊玩鹿港古蹟，嘗美食。

(二)「2020花在彰化」活動在溪州公園，主要停車場規劃於溪州鄉俊智路台糖停車場，本活動備有免費接駁公車，搭乘地點計有田尾怡心園停車場、田中高鐵站及台糖停車場，欲前來賞花、賞燈民眾，請多加搭乘接駁公車至園區。

(三)「彰化月影燈季」、「故宮國寶遊彰化」等活動在八卦山大佛風景區及縣立美術館舉行，因卦山路沿線停車場有限，請民眾多利用山下停車場，如中山路利和停車場、旭光路華陽停車場、南郭路縣府停車場等，也可步行或轉騎乘YouBike至活動會場。

▲春節期間彰化縣警局有交通管制。（圖／彰化縣警局提供）

▲春節期間彰化縣警局有交通管制掃描警察局QR-CODE。（圖／彰化縣警局提供）

各項交通疏導管制措施及改道規劃，警察局及各警察分局於所屬網站、社群網站(Facebook)，均有提供在地民眾即時路況及最新交通資訊，協助民眾行車路線決策參考，亦可至手機下載（彰警online）APP或掃描警察局QR-CODE，獲得更多縣內交通資訊，共同營造出門順心，一路安心的優質交通服務。

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