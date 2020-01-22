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年假返鄉拒搭白牌車　屏東春節計程車按表計費全天再加收50元

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▲屏東監理站加強查緝稽查計程車，保障乘客權益 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東監理站加強查緝稽查計程車，保障乘客權益 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東火車站、客運站有時候會遇到陌生人違規攬客，隨意喊價的場景，就是俗稱「白牌車」的非法營業車輛吆喝攬客，屏東監理站籲請乘客為了維護自身安全及權益，千萬不要搭乘。

屏東地區各轉運站均設置計程車排班區停靠候客，外觀黃色、有車頂燈、車牌白底紅字。只要外觀不是黃色，車牌是白底黑字，就是不合格的白牌車。

屏東監理站站長洪美芳表示，為了自身的權益，請民眾選擇合格有保障的計程車，不要搭乘沒有執業登記證的白牌車，否則一旦發生糾紛，乘客恐投訴無門，千萬不要貪圖一時方便。另外也呼籲非法經營的白牌車輛車主及駕駛人，依據現行法規一旦被查獲，可處10萬元以上2500萬元以下罰鍰，牌照及駕照還要吊扣4個月至1年或吊銷，且非滿2年不得再請領或考領。

屏東監理站提醒，搭乘合法計程車，車上都有安裝自動計費器，並應按表來收費，屏東縣今年計程車春節期從1月20日零時起至1月29日24時止，每趟除按表計費收取車資外，全天再加收50元，如果遇到有未按表收費或列印收據的情形時，可向屏東監理站檢舉，並提供車牌號碼、駕駛人姓名、上下車地點及車資等資訊，電話：屏東監理站08-7666136，如經查證屬實，將依規定開罰新台幣9,000元。

這段期間，為維護屏東地區計程車營運秩序及保障民眾權益，屏東監理站監警聯合稽查小組將採不定時、不定點加強稽核取締，請駕駛人切勿以身試法。

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