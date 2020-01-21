陳師孟談請辭：怎麼做都徒勞無功　那就自私一點過我的日子

▲監委陳師孟記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

日前宣布請辭的監委陳師孟21日召開記者會提出調查報告，會後陳師孟針對請辭一事感嘆說，當你看不到有成功的可能性，你再怎麼樣花時間精神去做，都是徒勞無功的話，「那時候我就覺得可以比較自私一點，我過我的日子就好」。

陳師孟在記者會結束後，發下一篇事先印好的文章給在場媒體，題目為「恐龍的保護神」，稱那是他兩年前的2月24日寫下第三篇的《尖尾週記》，其中探討到底哪一些人在庇護恐龍法官？他說，當時就提到司法院長許宗力院長抨擊他的作法是秋後算帳，「兩年來他沒有改，當然我也不會改，可能我們年紀都大⋯」，另外是律師陳長文、前總統馬英九、前法務部長王清峰等人都對他有意見。

「所以這兩年來事實上是始終如一」陳師孟說，對這個問題，從兩年前一直到今天，他們的口徑、想法還是一致，「但是我個人的話，年事已高，也實在拚不下去，所以決定辭去我的職務」。

陳師孟感嘆，他認為說工作很困難或是阻礙很多，都不是問題，問題就是說，「當你看不到有成功的可能性，你再怎麼樣花時間精神去做，都是徒勞無功的話，那時候我就覺得可以比較自私一點，我過我的日子就好，反正怎樣做就是如此，這是我的心情」。

至於日前發文提及「唯一有權力終結這場鬧劇的人，顯然打算置身事外」，外界認為暗指蔡英文總統，對此，陳師孟表示，他沒有指蔡英文或是誰，他強調，監察權對司改有所貢獻的希望事實上是很渺茫，也不一定是某一個個人所照成的，也可能是集體意識的後果，也可能是體制。

他還說，今天還有一位法官，「好意地說我的做法是錯的，說雖然想法是對的，但做法是錯的，各式各樣的理由都指向我不可能會成功，既然如此的話，那我就收手」。

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