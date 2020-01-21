特偵組境管郭清江　陳師孟轟：這種檢察官叫酷吏

▲監委陳師孟記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

宣布請辭的監委陳師孟，21日下午舉行調查報告記者會，指前特偵組在華揚史威靈案董事長郭清江涉貪案上，處置未當，陳師孟痛批檢察官宛如酷吏；並指馬英九在台北市長任內時期，貿然宣布拆遷中山舊橋，糾正台北市政府。

前經濟部派任美國華揚史威靈公司董事長郭清江博士，於2008年遭前最高法院檢察署特別偵查組列為貪瀆犯罪被告，並立即發布「限制出境」命令，直至5年後特偵組始承認郭博士任職於外國民間公司，非屬「公務員」身分，亦無「貪污治罪條例」之適用，決定不予起訴。

調查委員陳師孟表示，當時刑事訴訟法並無「限制出境」之特別規定，而依其性質應屬當時法有明定之「限制住居」處分，依法即應經「訊問」之程序，本案檢察官於未經「訊問」被告之程序，即逕為限制出境之處分，有損被告依憲法保障之人權。

陳師孟指出，該案檢察官林喆慧認為郭清江罪行重大，貪污嫌疑很重大，他的家人都在美國，他自己回台灣助選、沒有一定居所，陳師孟質疑，這明顯迴避正當程序規定不回答。

陳師孟質問，比擬成重大經濟罪犯合理嗎？特偵組檢察官不去查過去歷史，就一律想像成放你走，就捲款潛逃，他怒轟，「這種檢察官叫酷吏，不是真正檢察官」；真正檢察官會詳細看過去背景資料推估是否真是這種人，在做境管也不遲。

陳師孟還爆料，前特偵組在2009年調查陳水扁執政時期「安亞專案」，並以貪汙罪起訴國安會前秘書長邱義仁、外交部前次長高英茂，他調查一年多，報告已在去年12月經委員會通過，「但因某種原因，監察院不給我開綠燈」，希望月底前能順利對這個案開記者會。

另外，針對台北市政府在馬英九市長時期，未能審慎評估各項替選方案，於中央政府進行「基隆河整體治理計畫」、「員山子分洪工程計畫」及規劃「圓山疏洪道」可行方案評估之際，貿然宣布拆遷中山舊橋，將中山舊橋分塊切割為435塊，移置再春游泳池舊址。

「馬英九並不是不知道中央有這樣的規劃，卻還是拆遷。」陳師孟指出，拆卸前並無可行之易地重建計畫，迄今已逾16年，仍無具體方案，糾正台北市政府，並函請行政院確實檢討改進。

有關中山橋重組一事，北市府政府副發言人戴于文表示北市府尊重監察院調查結果。戴于文表示，2002年馬英九前市長決議拆除中山橋並研議日後重組，歷任市長及市府團隊都努力朝重組方向進行，後續市府將持續委託專業建築團隊，針對市府所提三個重組方案評估，並辦理地區說明會，後續也將結果提文資會議討論。

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