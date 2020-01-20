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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

調查法官遭大反彈陳師孟辭監委　何俊英：政治案件須謹慎調查

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▲▼法官法修法暨檢察獨立學術座談會,何俊英。（圖／記者季相儒攝）

▲對於陳師孟閃辭事件，何俊英認為監委調查政治案件，須謹慎為之。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前總統馬英九遭控教唆洩密案無罪確定後，監委陳師孟主動申請調查一審判決馬英九無罪的台北地院法官唐玥，引發司法官大反彈。陳師孟日前決定請辭，對此，台灣司法人權進步協會理事長何俊英認為，監察委員可以行使調查權，但應該秉持次數少、頻率低、門檻高等原則，尤其遇到政治案件，更應謹慎為之。

身為司法官出身的何俊英，在提到此事時強調，監察委員並非不可以調查司法案件，但監委在行使監察權時，應秉持「次數少」、「頻率低」、「門檻高」原則，尤其遇到政治性案件更應謹慎，避免染上干預司法的塵埃。

另外何俊英也指出，有時一些「很離譜」的判決如果已經引發社會爭議，此時若由監察權調查，反而更能釐清真相；即便最後監委認定沒有問題，也可以杜悠悠之口。而且如果判定為濫用自由心證，此時有職務法庭把關，不太可能出現誤判。另外他指出，監察院的調查報告須向世人公開，若禁不起挑戰，監委必須為此負責。

至於民間司法改革基金會董事長林永頌則認為，司法並非不能事後監督，監察委員若要進行事後監督時，建議以違反「平等原則、比例原則、經驗法則、權力濫用」等四項重大瑕疵，顯然脫離合理範圍，一看就知道事實認定有錯誤的判決，以及具重大故意或過失等等要件，再進行調查。但他也強調，監察權基本上要尊重法院判斷，否則會變成「第四審」，而且如果是有「裁量餘地」的判決，在「見仁見智」的前提下，就不應任意調查。

陳師孟擔任監察委員後，多次放話要約談、調查法官，尤其是政治性案件，更是如此，多次引發司法官反彈。尤其這次調查唐玥法官的事件，更是引起法官協會連署抗議，全國近八成法官參與連署，司法院更兩度抨擊陳師孟，院長許宗力還親上火線批他「將付出傷害司法的代價」。但陳師孟閃辭後，法界一片靜默。但也有不同聲音，有部分學者、法官，認為陳師孟應續留，秉持「雖千萬人吾往矣」的態度，埋頭硬幹下去，或許有機會改變司法界沉痾。

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