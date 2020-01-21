學測社會考題惹議　大考中心：會再開會研議正確答案2/11公佈

▲學測社會科第4題惹議。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測才結束，卻引發法律界不滿，有法律系教授認為，社會科第4題法律類題目的所有選項都是錯的，認為大考中心應送分。對此，大考中心今（21日）指出，目前將召開疑義試題討論會議，2月11會公告確定答案。

今年學測社會科第4題指出，曾有19 歲大學生某甲寫信回家，表示自己與班上同齡女同學談戀愛，要求取消父母早已為他訂下的親事，如果甲身處現在的台灣 ， 當甲向律師諮詢時，下 列何者最可能是律師的回答？以大考中心的公布的答案指出，「如甲與女同學已辦理結婚登記，甲之婚姻未經父母同意無法生效」，但這題讓許多法律人都說，選項全錯。

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對此，大考中心指出，大考中心辦理各項考試，命題委員與審題顧問皆為大學相關學系教授，無論在命題或審題階段，試題都經過詳細討論；試卷入闈後，由大考中心邀請的高中教師協助檢視試題，並請試考生試考試題，然後進行討論，如果發現可能的問題，還會進行修改。外界對本次社會考科第4題所提的疑問，在前述命題、審題及闈場流程均未對該題答案有所質疑，因此本中心依照原定答案公布。

▲大學學測社會第4題。（圖／翻攝大考中心試題）

大考中心也說，雖然經過多道流程以確認試題的正確性，但仍訂定「試題或參考答案反映意見」流程，除每次考後接受各界來函的指正意見，也會主動蒐集相關訊息，並諮詢學者專家意見。就「試題或參考答案反映意見」流程，檢視各界意見後，若認為屬有爭議的試題，將會進一步召開疑義試題討論會議，邀請非為命題委員與命題顧問之大學相關領域教授及高中教師共同討論，最後會以會議討論結果確認最後答案。

大考中心補充，108年學測10考科共收到80件試題反映意見，沒有調整答案；108年指考10考科共收到40件試題反映意見，共2題調整答案。依109簡章規定，大考中心將於2月11日於中心網頁回覆各界所提之試題反映意見，並公告確定答案。

